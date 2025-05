Da Curry erneut verletzt fehlte, lagen die Warriors-Hoffnungen auf Jimmy Butler. Gegen Minnesota reichte es in Spiel 3 dennoch nicht.

Golden State Warriors (W7) - Minnesota Timberwolves (W6) 97:102, Serie 1-2

Boxscore

Da Superstar Stephen Curry wegen seiner Oberschenkelverletzung aus Spiel 1 auch im dritten Spiel der Serie gegen die Minnesota pausieren musste, stand Jimmy Butler im Fokus und führte die Offensive der Warriors an. Zusammen mit einem stark aufgelegten Jonathan Kuminga (30 Punkte) hielten Golden State und Butler (33/7/7) die Partie bis ins letzte Viertel offen, doch die Timberwolves waren am Ende zu stark.

"Wenn Steph da ist, beschäftigt er immer zwei oder drei Verteidiger. Wenn er nicht da ist, gibt es keinen Raum mehr für Fehler", sagte Butler. "Du darfst keine Fehler machen. Man darf den Ball nicht aus der Hand geben. Du kann dir solche Sachen einfach nicht leisten. Und dann muss man auch noch die richtigen Würfe nehmen."

Anthony Edwards sammelte 36 Punkte und Julius Randle erzielte ein Triple-Double (24/12/10) für die Timberwolves, die sich nach zwei Heimspielen die erste Partie im Chase Center in San Francisco schnappten und damit in der Halbfinalserie der Western Conference mit 2:1 in Führung gingen. Spiel 4 findet am Montag (US-Ortszeit) wieder bei den Warriors statt.

Auch ohne Curry und mit einem Draymond Green in erheblichen Foulproblemen waren die Warriors über drei Viertel das bessere Team und führten im Schlussabschnitt noch mit +6, doch Edwards und Randle drehten das Spiel. Als Green mit 4:38 Minuten auf der Uhr mit Foul Nr. 6 runterging, waren die Warriors noch auf Tuchfühlung bei 82:84, doch dann kippte die Partie zugunsten der Gäste. Edwards Dreier 1:19 vor dem Ende zum 96:89 für die Wolves machte den Deckel drauf. Ein Extra-Lob gab es für Edwards' Co-Star

"Wir haben alles von Julius gebraucht, seine hustle plays", sagte Minnesotas Coach Chris Finch. "Manchmal macht er einen großartigen Job, wenn es darum geht, Rebounds zu jagen und all diese Dinge. Das alles war wichtig heute."