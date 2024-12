"Jeder glaubt daran": Franz Wagner rechnet mit Fortsetzung des Höhenflugs der Orlando Magic

Die Orlando Magic haben auch das siebte Spiel in Folge gewonnen und festigen damit Platz zwei im Osten. Für Franz Wagner, der gegen Charlotte einen...

Die Orlando Magic haben auch das siebte Spiel in Folge gewonnen und festigen damit Platz zwei im Osten. Für Franz Wagner, der gegen Charlotte einen Saisonbestwert auflegt, muss das nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein.

"Das ist schon sehr cool für die Mannschaft", sagte Wagner im Anschluss. "Der Trainer sagt immer, dass alles mit der Arbeit beginnt. Das wollen wir aufrechterhalten und sicherstellen, dass wir uns als Team weiter verbessern, je länger die Saison dauert."

Die Magic bleiben nach dem 130:117-Erfolg Zweiter im Osten, nur ein Spiel hinter Top-Favorit Boston. Der Vorsprung auf Platz sieben beträgt bereits 2,5 Partien, auf Rang elf sind es bereits 4. Laut Cleaning the Glass stellen die Magic das sechtbeste Net-Rating der Liga (+6,2), das gelingt vor allem dank der elitären Defense, welche über die Saison nur von den Houston Rockets getoppt wird.

Orlando hat nun sieben Siege in Folge gefeiert, zuletzt gab es das für die Magic im Januar 2011, als Orlando mit Dwight Howard noch einen waschechten Franchise-Star in seinen Reihen wusste. Wagner gab es sich derweil optimistisch, dass die Serie weiter ausgebaut werden kann.

"Jeder in diesem Gebäude glaubt daran. Das ist der kleine Unterschied im Vergleich zu den vergangenen beiden Jahren. Wenn wir in die Halle kommen, dann glauben wir, dass wir das Spiel gewinnen können. Das sind aber nur Worte, wir müssen dafür arbeiten und ich glaube, dass wir das in den vergangenen beiden Wochen ziemlich gut gemacht haben."

Franz Wagner kommt mit Orlando Magic ins Rollen

Einen großen Anteil hatte auch Wagner selbst, der nach seiner Gala gegen Denver mit zehn verwandelten Würfen am Stück diesmal seine ersten neun Versuche aus dem Feld traf. Fast alle der 30 Punkte (11/15 FG) kamen im Flow der Offense, mehrfach wurde der Berliner nach klugen Cuts unter dem Korb gefunden. Aber auch die eigenen Attacken saßen, nach den Problemen am Ring schloss Wagner in den vergangenen Wochen deutlich besser am Ring ab.

Nun haben die Magic erst einmal ein paar Tage Pause und werden von der Couch aus verfolgen, ob sie das Viertelfinale im In-Season Tournament erreichen werden. Hier gibt es noch diverse Szenarien, dennoch stehen die Chancen gut, dass die Magic ihre Chance bekommen werden, im Viertelfinale um ein Ticket nach Las Vegas zu spielen. "Du willst diese Spiele gewinnen, es ist etwas Besonderes", hatte Moritz Wagner nach dem Sieg über Boston zum In-Season Tournament bereits verlauten lassen.

Dazu stehen auch die Chancen gut, dass Orlando seine Serie weiter ausbauen kann. In der Nacht auf Donnerstag sowie auf Samstag empfangen die Magic jeweils Schlusslicht Washington, bevor es am Tag darauf zum schweren Back-to-Back bei den Brooklyn Nets geht.

Orlando Magic: Die vergangenen sieben Spiele