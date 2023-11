NBA In-Season-Tournament: So steht es in den Gruppen und so funktioniert der Modus

Das In-Season-Tournament ist im vollem Gange, drei Spieltage sind bereits vorbei. Hier gibt es den Überblick über die Ergebnisse und die Tabellen in den einzelnen Gruppen.

Erstmals spielen die 30 Teams der NBA nicht nur um die Larry O'Brien-Trophy, sondern auch um den NBA Cup, den der Sieger des neuen In-Season-Tournaments erhält. NBA In-Season Tournament: Der Modus In sechs Fünfergruppen werden in je vier Gruppenspielen sechs Viertelfinalisten ausgespielt. Dazu erhält der beste Gruppenzweite aus dem Westen sowie Osten eine Wildcard fürs Viertelfinale. So erreichen am Ende acht Teams das Viertelfinale. In der K.o.-Runde wird dann in nur einem Spiel der jeweilige Sieger ermittelt, das Halbfinale und Finale steigt in Las Vegas. Alle Spiele mit Ausnahme des Endspiels zählen für die beteiligten Teams auch zur Bilanz der Regular Season. NBA In-Season Tournament: Tiebreaker-Regeln Aufgrund der wenigen Partien ist es sehr wahrscheinlich, dass mehrere Teams am Ende der Gruppenphase die gleiche Bilanz haben. Dann kommt der Tiebreaker ins Spiel, der nach folgenden Kriterien bestimmt wird: 1. Direkter Vergleich in der Gruppenphase

2. Punktedifferenz in der Gruppenphase

3. Erzielte Punkte in der Gruppenphase

4. Bilanz in der Regular Season 2022/23

5. Das Los entscheidet

NBA In-Season-Tournament: Gruppe A - Osten In Gruppe A haben die Pacers nach dem Sieg in Philadelphia gute Chancen, die Gruppe zu gewinnen. Das wohl entscheidende Duell steigt am 22. November in Atlanta. Gewinnen die Pacers dort, ist ihnen der Gruppensieg wohl nicht mehr zu nehmen. Die Sixers müssen dagegen ihre beiden Partien gewinnen, um sich überhaupt noch Chancen ausrechnen zu können. Datum Paarung Ergebnis 4. November Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers 121:116 11. November Detroit Pistons - Philadelphia 76ers 106:114 15. November Detroit Pistons - Atlanta Hawks 120:126 15. November Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 126:132 18. November Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers - 18. November Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons - 22. November Atlanta Hawks - Indiana Pacers 22. November Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers - 25. November Indiana Pacers - Detroit Pistons - 29. November Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks - Die Tabelle der Gruppe A im Osten Platz Team Bilanz Differenz 1 Indiana Pacers 2-0 +11 2 Atlanta Hawks 1-0 +6 3 Philadelphia 76ers 1-1 +2 4 Cleveland Cavaliers 0-1 -5 5 Detroit Pistons 0-2 -14

NBA In-Season-Tournament: Gruppe B - Osten In Gruppe B ist dagegen noch vieles offen: Vermutlich wird erst am letzten Spieltag die Entscheidung fallen, wenn die Bucks zu Gast in Miami sind. Datum Paarung Ergebnis 4. November Milwaukee Bucks - New York Knicks 110:105 4. November Miami Heat - Washington Wizards 121:114 11. November Washington Wizards - Charlotte Hornets 117:124 15. November Charlotte Hornets - Miami Heat 105:111 18. November Charlotte Hornets - Milwaukee Bucks - 18. November Washington Wizards - New York Knicks - 25. November New York Knicks - Miami Heat - 25. November Milwaukee Bucks - Washington Wizards - 29. November Miami Heat - Milwaukee Bucks - 29. November New York Knicks - Charlotte Hornets - Die Tabelle der Gruppe B im Osten Platz Team Bilanz Differenz 1 Miami Heat 2-0 +13 1 Milwaukee Bucks 1-0 +5 3 Charlotte Hornets 1-1 -1 4 New York Knicks 0-1 -5 5 Washington Wizards 0-2 -14

NBA In-Season-Tournament: Gruppe C - Osten Toronto hat noch kein Spiel absolviert, aber auch so sind die Celtics haushoher Favorit in der Gruppe und können mit einem Sieg in Kanada bei den Raptors fast schon den Gruppensieg fix machen. Datum Paarung Ergebnis 4. November Chicago Bulls - Brooklyn Nets 107:109 11. November Boston Celtics - Brooklyn Nets 121:107 15. November Brooklyn Nets - Orlando Magic 124:104 18. November Toronto Raptors - Boston Celtics - 18. November Chicago Bulls - Orlando Magic - 22. November Orlando Magic - Toronto Raptors - 25. November Orlando Magic - Boston Celtics - 25. November Toronto Raptors - Chicago Bulls - 29. November Boston Celtics - Chicago Bulls - 29. November Brooklyn Nets - Toronto Raptors - Die Tabelle der Gruppe C im Osten Platz Team Bilanz Differenz 1 Boston Celtics 1-0 +14 2 Brooklyn Nets 2-1 +8 3 Toronto Raptors 0-0 0 4 Chicago Bulls 0-1 -2 5 Orlando Magic 0-2 -20

NBA In-Season-Tournament: Gruppe A - Westen Durch den Auswärtssieg in Phoenix stehen die Chancen der Lakers exzellent, ins Viertelfinale einzuziehen. Etwas überraschend hat auch Utah bereits zwei Siege eingefahren. Am 22. November dürfte in L.A. die Entscheidung in Sachen Gruppensieg fallen. Datum Paarung Ergebnis 4. November Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies 115:113 OT 11. November Memphis Grizzlies - Utah Jazz 121:127 11. November Phoenix Suns - Los Angeles Lakers 119:122 15. November Utah Jazz - Portland Trail Blazers 115:99 15. November Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies 134:107 18. November Utah Jazz - Phoenix Suns - 18. November Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers - 22. November Phoenix Suns - Portland Trail Blazers - 22. November Los Angeles Lakers - Utah Jazz - 25. November Memphis Grizzlies - Phoenix Suns - Die Tabelle der Gruppe A im Westen Platz Team Bilanz Differenz 1 Los Angeles Lakers 2-0 +30 2 Utah Jazz 2-0 +22 3 Portland Trail Blazers 1-1 -14 4 Phoenix Suns 0-1 -3 5 Memphis Grizzlies 0-3 -35

NBA In-Season-Tournament: Gruppe B - Westen In Gruppe B gab es ausschließlich Heimsiege, die Nuggets befinden sich dennoch in der besten Situation. Dallas und die Clippers sind dagegen fast schon ausgeschieden und haben nur noch dann Außenseiterchancen, wenn alle Teams am Ende bei 2-2 stehen sollten. Datum Paarung Ergebnis 4. November Denver Nuggets - Dallas Mavericks 125:114 11. November Houston Rockets - New Orleans Pelicans 104:101 11. November Dallas Mavericks - L.A. Clippers 144:126 15. November New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks 131:110 15. November Denver Nuggets - L.A. Clippers 111:108 18. November New Orleans Pelicans - Denver Nuggets - 18. November L.A. Clippers - Houston Rockets - 25. November Houston Rockets - Denver Nuggets - 25. November L.A. Clippers - New Orleans Pelicans - 29. November Dallas Mavericks - Houston Rockets - NBA - Die Tabelle der Gruppe B im Westen Platz Team Bilanz Differenz 1 Denver Nuggets 2-0 +14 2 Houston Rockets 1-0 +3 3 New Orleans Pelicans 1-1 +18 4 Dallas Mavericks 1-2 -14 5 L.A. Clippers 0-2 -21