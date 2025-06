Humpelnd auf der Pressekonferenz: Plagt sich Pacers-Star Tyrese Haliburton in den NBA Finals mit einer Verletzung herum?

Nach Spiel 2 verließ Tyrese Haliburton die Pressekonferenz deutlich humpelnd. Ist der Pacers-Star verletzt?

Das zweite Spiel der NBA-Finalserie am Sonntag verlief nicht so, wie es sich die Pacers vorgestellt hatten.

Nach dem Schwung, den Tyrese Haliburtons Heldentat in Spiel 1 brachte, enttäuschte Indiana im zweiten Spiel gegen Oklahoma City deutlich. Mit einer 107:123-Niederlage glichen die Thunder die Finalserie zum 1:1 aus, ehe es nun zurück nach Indiana geht.

Besonders ins Auge fiel nach dem Spiel der Gesundheitszustand von Haliburton. Der Pacers-Star, dessen schwache erste Halbzeit entscheidend zur Niederlage beitrug, verließ die Pressekonferenz humpelnd.

Tyrese Haliburton humpelt aus der Pressekonferenz nach Spiel 2

Es gibt keine offiziellen Hinweise von den Pacers oder Liga-Insidern, dass Haliburton mit einer Verletzung zu kämpfen hat – zumindest keine, die ihn daran hindern würde, am Mittwoch in Spiel 3 zu spielen. Allerdings war der Pacers-Star nach dem Spiel am Sonntag sichtlich angeschlagen.

Nachdem einige Reporter gepostet hatten, dass Haliburton mit leichtem Hinken zur Pressekonferenz nach dem Spiel gekommen war, wurde auch ein Video von seinem Verlassen der Pressekonferenz veröffentlicht. Scott Agness von Fieldhouse Files zeigte, wie Haliburton etwas langsamer ging, als hätte er Schmerzen:

Wenn dieses Video ein Hinweis ist, könnte Haliburton, der in der ersten Hälfte von Spiel 2 zu kämpfen hatte und erst spät ins Spiel fand, möglicherweise nicht ganz fit sein.

Da der Star gegenüber den Medien jedoch keine Verletzungen bestätigte und es keine offiziellen Angaben dazu gibt, wird erwartet, dass er für Spiel 3 einsatzbereit ist.