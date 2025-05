"Habe das Gefühl, dass wir irgendwann Statistiken erfinden, um mich besser aussehen zu lassen": NBA-Star Tyrese Haliburton scherzt nach epischer Leistung gegen die Knicks

Tyrese Haliburton legt beim Sieg gegen die New York Knicks Statistiken für die Geschichtsbücher auf. Im Anschluss kann er darüber nur lachen.

Nach einer großartigen Leistung von Pacers-Star Tyrese Haliburton in Spiel 4 reagierte der Point Guard scherzhaft auf eine historische Statistik, die ein Medienvertreter in seiner Pressekonferenz nach dem Spiel erwähnte.

Der Reporter erläuterte, dass Haliburton in Spiel 4 zwei Rekorde aufgestellt hatte. Der 25-Jährige hatte die meisten Assists in einem Conference-Finale ohne Ballverlust verteilt. Zudem erzielte er die höchste Kombination aus Punkten, Rebounds, Assists und Steals ohne Ballverluste in einem Spiel. Haliburton reagierte auf diese beiden historischen Vorkommnisse mit den Worten: "Ich habe das Gefühl, dass wir irgendwann Statistiken erfinden, um mich besser aussehen zu lassen."

Dank Gala von Haliburton: Pacers fehlt nur noch ein Sieg für die Finals

Die NBA ist zu einer Liga geworden, in der Statistiken immer mehr in die Medien und Berichterstattung einfließen, aber manchmal besteht das Gefühl, dass nach einem guten Spiel eines Spielers händeringend nach einem Rekord gesucht wird. Haliburton beendete die Partie mit 32 Punkten, 12 Rebounds sowie 15 Assists und blieb ohne Turnover. Damit trug er zum wichtigen Heimsieg in Spiel 4 bei, durch den die Pacers in der Serie mit 3:1 in Führung gingen.

Die Serie wird in der Nacht auf Freitag in New York mit Spiel 5 fortgesetzt, in dem die Knicks zwingend gewinnen müssen.