NBA News - Gregg Popovich spielt Debüt von Victor Wembanyama bei San Antonio Spurs herunter: "War okay"

Victor Wembanyama begeisterte viele Zuschauer und Zuschauerinnen bei seinem Debüt für die San Antonio Spurs in der Preseason, sein Trainer Gregg Popovich zeigte sich jedoch nicht beeindruckt.

"Ich fand, es war okay", sagte Popovich gegenüber Jeff McDonald (San Antonio Express-News) gewohnt nüchtern und führte aus: "Er ist einfach rausgegangen und hat gespielt. Wir hatten keinen großen Gameplan für ihn oder etwas in der Art. Er hat einfach Basketball gespielt. Das macht er gerne und gut."

Wembanyama traf 8 seiner 13 Feldwürfe auf dem Weg zu 20 Punkten sowie 5 Rebounds (2 davon am offensiven Brett) und 2 Steals, dabei war sein Einsatz bereits kurz nach der Halbzeitpause beendet.

Der Franzose trat in einigen Szenen direkt gegen Chet Holmgren an, der im vergangenen Jahr an zweiter Stelle von den Oklahoma City Thunder gewählt wurde, aufgrund einer Verletzung aber die ganze Saison verpasste. Holmgren könnte somit in der anstehenden Saison ins Rennen mit Wembanyama um den Titel "Rookie des Jahres" einsteigen.

Wembanyama machte seinerseits auch kein großes Ding aus seinem erfolgreichen Debüt in der Preseason. "Das war das, was ich von dem Spiel erwartet hatte", sagte er anschließend. Dabei zeigte Wemby auch schon deutlich schwächere Leistungen im Trikot der Spurs.

Sein Debüt in der Summer League war keineswegs geglückt, erst im zweiten Spiel des vergangenen Sommers zeigte Wembanyama, was man von dem Toppick erwartete. Popovich hatte dann offenbar schon genug gesehen, für die restlichen Spiele der Sommerliga setzte der legendäre Trainer seinen jungen Superstar auf die Bank.