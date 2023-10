NBA Preseason: Victor Wembanyama von San Antonio Spurs und Chet Holmgren von Oklahoma City Thunder liefern sich Duell

Nur drei Preseason-Spiele in der Nacht auf Dienstag, die sorgten jedoch für Redestoff! Mit Victor Wembanyama von den San Antonio Spurs und Chet Holmgren von den Oklahoma City Thunder trafen zwei Top-2-Picks der vergangenen zwei Jahre aufeinander und lieferten sich sowohl auf dem Parkett als auch in den sozialen Medien ein spektakuläres Duell. Auch LeBron James war im Einsatz.

NBA: Victor Wembanyama - so lief das Debüt des Top-Picks

Oklahoma City Thunder (1-0) - San Antonio Spurs (0-1) 122:121 (BOXSCORE)

Anders als in der Summer League brauchte Victor Wembanyama in der Preseason nur wenige Minuten, um jeder Person in der Halle sein riesiges Potenzial zu zeigen. Wemby erzielte 18 Punkte in der ersten Halbzeit bei 7/9 FG und verhalf den Spurs bei einem Schützenfest zu einer Führung von 81:74 (!) zur Pause gegen OKC.

Wembanyama punktete auf allen möglichen Wegen, wie er es bereits im Sommer zeigte. Zweimal sprintete er im Fastbreak hinter die gegnerische Defense, zweimal war er erfolgreich von Downtown bei fünf Versuchen. Dazu war er erfolgreich nach einem Offensivrebound, mehrmals aus dem Dribbling. Nur wenige seiner Punkte wurden ihm besonders einfach gemacht durch einen Mitspieler. Wembys Highlight war ein Up-and-Under-Layup, der in seiner Eleganz und Athletik schon an einen Kyrie Irving oder Derrick Rose zu Bestzeiten erinnerte.

Im zweiten Durchgang zeigten beide Mannschaften dann doch etwas Einsatz in der Defense und punkteten weniger, Wemby fügte nur noch 2 Zähler bei 1/4 FG hinzu, bevor er es sich frühzeitig auf der Bank gemütlich machte. Am ehesten kritisieren könnte man seine 4 Turnover, sonst machte der Franzose eine gute Figur, manchmal auch im direkten Duell gegen Chet Holmgren.