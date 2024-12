NBA - Draymond Green berührt Ring bei Gamewinner von Stephen Curry: Darum zählte der Korb richtigerweise

Stephen Curry verwandelte für die Golden State Warriors in Oklahoma City den Gamewinner - und das sehr umstritten, da Draymond Green gleichzeitig d...

Stephen Curry verwandelte für die Golden State Warriors in Oklahoma City den Gamewinner - und das sehr umstritten, da Draymond Green gleichzeitig den Ring berührte. Nach Review zählte der Korb für die Dubs, es war die richtige Entscheidung.

Beinahe hätte Draymond Green den Gamewinner von Stephen Curry "verhindert". Der Forward der Warriors berührte den Ring, während der Ball den Weg durch die Reuse fand. Die Referees entschieden zunächst auf "Basket Interference", womit der Korb annulliert worden wäre, nach Review änderten die Refs jedoch ihr Urteil und gaben den Warriors die zwei Punkte, welche zum Sieg in Oklahoma City (141:139) bei noch 0,2 Sekunden auf der Uhr reichten.

Schiedsrichter Mitchell Ervin erklärte die Entscheidung nach dem Spiel wie folgt: "Es war offensichtlich, dass Draymond den Ball nicht berührt hat. Er berührt zwar den Ring, aber nicht den Ball und sorgt auch nicht dafür, dass der Ball die Richtung verändert. Somit lag hier keine Violation vor."

Dies deckt sich auch mit dem Regelbuch der NBA. Hier heißt es, dass ein Spieler den Ball oder Korb nicht berühren darf, wenn dieser auf dem Ring springt oder rollt. Dazu darf man nicht am Korb hängen oder diesen so benutzen, dass der Ball aufgrund eines Kontakts durch die Reuse geht. All das tat Green nicht, da der Ball während des Kontakts innerhalb des Zylinders war und der Forward den Weg des Balles durch die Berührung mit dem Ring nicht beeinflusste. Eine "Basket Interference" lag somit nicht vor.

"Ich wollte in Position sein, da es so aussah, dass der Ball nicht reingehen würde", schilderte Green seine Sicht der Dinge. "Durch den Kontakt mit Giddey ist meine Hand ein wenig nach vorne gegangen und deswegen habe ich den Ring berührt. Das ist aber kein Goaltending."

Gleichzeitig zog Thunder-Guard Josh Giddey am Netz, noch bevor Green den Ring berührte. Das würde ein automatisches Goaltending nach sich ziehen. Da aber im Boxscore weiterhin Stephen Curry als Scorer aufgeführt wird, wurde dies von den Referees nicht berücksichtigt.

