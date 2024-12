NBA - Dallas Mavericks brechen in Milwaukee spät ein: Giannis Antetokounmpo und Damian Lillard stechen Luka Doncic und Kyrie Irving aus

Die Dallas Mavericks haben bei den Milwaukee Bucks trotz einer über weite Strecken guten Vorstellung eine 125:132-Niederlage einstecken müssen. Im ...

Die Dallas Mavericks haben bei den Milwaukee Bucks trotz einer über weite Strecken guten Vorstellung eine 125:132-Niederlage einstecken müssen. Im vierten Viertel leisten sich die Gäste allerdings zu viele Fehler.

Milwaukee Bucks (9-4) - Dallas Mavericks (9-4) 132:125 (BOXSCORE)

Gut acht Minuten vor dem Ende führten die Mavs in Milwaukee noch zweistellig (111:101), danach brachen jedoch alle Dämme. Vergebene Dreier und unnötige Fouls brachten die Bucks wieder in die Partie. Über die meiste Zeit hatten die Stars das Spiel dominiert, dann lief für Milwaukee im vierten Viertel Pat Connaughton (16) heiß, der in der Crunchtime zwei wichtige Dreier versenkte. Giannis Antetokounmpo machte schließlich aus der Mitteldistanz 30 Sekunden vor Schluss alles klar.

Die Mavs hatten vor allem in der ersten Halbzeit große Probleme gegen den Griechen, der teilweise nach Belieben in der Zone scoren konnte. Der zweifache MVP beendete die Partie mit 40 Punkten (18/26 FG), 14 Rebounds sowie 7 Assists, während Damian Lillard (27, 7/18, 12 Assists) ein Double-Double verbuchte und 10 Zähler im Schlussabschnitt erzielte. Diesen gewannen die Bucks mit 43:27, nachdem Milwaukee selbst im dritten Viertel 40 Punkte abgegeben hatte.

Es war die beste Phase der Mavs, die mit einem 17:4-Lauf aus der Pause kamen und die Bucks viertelübergreifend über sieben Minuten ohne Field Goal hielten. Luka Doncic (35, 14/26, 9 Rebounds, 9 Assists) machte nach dem Wechsel die ersten sieben Zähler für Dallas, danach übernahm Kyrie Irving, der 18 seiner 39 Punkte (16/29) in diesem Viertel erzielte.

Unterstützung bekam das Star-Duo von Grant Williams (14) und Tim Hardaway Jr. (17), die je vier Dreier verwandelten. Vom Rest kam jedoch zu wenig, das galt insbesondere für Derrick Jones Jr. (0, 0/7, 8 Rebounds) und Josh Green (3). Die Bucks hatten dagegen Vorteile mit den Reservisten, neben Connaughton scorten auch Cam Payne (11) und Bobby Portis (11) konstant. Dallas nahm zudem lediglich zehn Versuche von der Freiwurflinie, das matchte Lillard im Alleingang (9/10 FT).

NBA - Bucks vs. Mavericks: Die Stats-Leader der Partie