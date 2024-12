NBA: Blockparty von Victor Wembanyama reicht San Antonio nicht - Toronto Raptors mit Dennis Schröder feiern Comeback-Sieg nach Verlängerung

Victor Wembanyama feierte gegen die Toronto Raptors um Dennis Schröder zwar eine Blockparty, am Ende siegten jedoch die Kanadier nach Verlängerung....

Victor Wembanyama feierte gegen die Toronto Raptors um Dennis Schröder zwar eine Blockparty, am Ende siegten jedoch die Kanadier nach Verlängerung. Die Raptors holten dabei einen 22-Punkte-Rückstand auf und setzten sich mit 123:116 durch.

San Antonio Spurs (3-3) - Toronto Raptors (3-4) 116:123 OT (BOXSCORE)

Beinahe hätte es Victor Wembanyama noch einmal spannend gemacht. 25 Sekunden vor dem Ende der Verlängerung schaute sein Dreier bei -4 schon in den Korb, rollte aber letztlich heraus, danach brachten die Raptors die Partie von der Freiwurflinie nach Hause. Wembanyama erzielte dennoch vier der sechs Zähler der Spurs in der Verlängerung und verbuchte in 38 Minuten 20 Punkte (7/16 FG), 9 Rebounds, 4 Assists sowie 5 Blocks. Dazu beeinflusste der Franzose zahlreiche Würfe, darunter einige Airballs von Downtown.

Einmal konnte Wemby sogar einen Dreier blocken und zwar von O.G. Anunoby (24, 7/13 3P), der für Toronto die heiße Hand hatte. Zusammen mit Scottie Barnes (30, 9/20, 11 Rebounds) befeuerte der Forward das Comeback der Raptors, die in der ersten Halbzeit noch mit bis zu 22 Punkten hinten lagen. Toronto entschied das vierte Viertel mit 39:24 für sich, zuvor war es vor allem Dennis Schröder, der die Hoffnungen der Raptors im dritten Abschnitt am Leben hielt.

Der Braunschweiger verbuchte in 38 Minuten 24 Zähler (10/19) und 6 Assists, nur von Downtown wollte es nicht laufen (1/6). Der einzige Treffer war ein Bank Shot, der so sicher nicht gewollt war. Pascal Siakam (8, 2/12) erwischte dagegen einen komplett gebrauchten Abend. Auf Seiten der Spurs war Keldon Johnson (26) der beste Scorer, Devin Vassell fehlte dagegen verletzt.

Johnson war es auch, der San Antonio kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit von der Freiwurflinie wieder in Front brachte, doch Toronto gelang noch einmal der Ausgleich, nachdem Anunoby einen vergebenen Schröder-Dreier in den Korb legte.

