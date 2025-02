Traum-Comeback in der NBA: Hartensteins Thunder feiern Holmgren - De'Aron Fox erlebt Drama bei den Spurs

Die Thunder feiern ein traumhaftes Comeback von Holmgren. Spurs-Neuzugang Fox erlebt in seinem zweiten Spiel ein Last-Second-Drama.

Außerdem retten sich die Suns dramatisch in die OT - und dort zum Sieg. Das neue Schröder-Team muss noch ohne den Weltmeister auskommen, hat aber auch so keine Probleme mit den Sixers in Vollbesetzung.

Bei Miami ist von Erleichterung nach dem Ende des Butler-Dramas nichts zu sehen, Cleveland hat mit dem Schlusslicht mehr Mühe als gedacht und die Hawks feiern ein tolles Comeback gegen die Bucks. Das Roundup zur NBA-Nacht.