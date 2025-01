Doncic ist offiziell aus dem MVP-Rennen ausgeschieden. Es gibt auch gute Nachrichten in Dallas und in Los Angeles wird wieder Basketball gespielt.

Der Superstar der Mavs wird aufgrund seiner Verletzung auch in dieser Saison den MVP-Award nicht abräumen. Teamkollege Klay Thompson kann sich über einen Meilenstein freuen. In Philadelphia werden die Pläne für einen Umzug verschoben. In Los Angeles kehren die Lakers und Clippers erstmal seit den Waldbränden in die heimischen Arenen zurück.