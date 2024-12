Olympiasieger versenkt Gianmarco Tamberi Ehering in der Seine

Der italienische Hochspringer Gianmarco Tamberi hat während der Eröffnungsfeier auf der Seine beim Fahneschwenken seinen Ehering verloren.

"Es tut mir furchtbar leid, meine Liebe", schrieb der 32-Jährige bei Instagram.

"Zu viel Wasser, zu viele Kilos verloren in den letzten Monaten oder vielleicht die unkontrollierbare Begeisterung für das, was wir taten." Der Olympiasieger von Tokio führte die italienische Delegation gemeinsam mit der Fechterin Arianna Errigo an.

Tamberi versuchte seinen Fauxpas ins gute Licht zu rücken: "Ich könnte mir keinen besseren Ort vorstellen. Er wird für immer im Flussbett der Stadt der Liebe liegenbleiben", schrieb wer weiter, "möge es ein gutes Omen sein, mit einem größeren Gold nach Hause zu kommen."

Den Grundstein dafür muss der extrovertierte Athlet zunächst am 7. August in der Qualifikation legen, ehe am 10. August die Medaillenentscheidung im Hochsprung fällt.