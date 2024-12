Olympia: Dennis Schröder möchte deutsche Fahne tragen

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder würde bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris gerne die deutsche Fahne tragen. "Ich muss (la...

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder würde bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris gerne die deutsche Fahne tragen. "Ich muss (lacht)! Ich muss die Fahne tragen! Wenn nicht jetzt, wann dann? Es wäre mir eine große Ehre. Dirk (Nowitzki/d. Red.) hat sie 2008 ja auch getragen", sagte Schröder der Sport Bild. In Peking war Nowitzki die Ehre vor 15 Jahren zuteil geworden.

Laut Nationalmannschaftskapitän Schröder wäre die Rolle des Fahnenträgers auch gesellschaftlich ein Statement: "Ich habe jetzt elf Jahre in der Nationalmannschaft gespielt, immer alles gegeben. Wenn ich die Fahne tragen dürfte, wäre das eine coole Sache für den Basketball und für mich persönlich. Das würde ich niemals vergessen. Es wäre aber auch ein Statement für die Deutsch-Afrikaner und ein Zeichen gegen Rassismus."

Die deutsche Nationalmannschaft hatte im September in Manila sensationell WM-Gold gewonnen - und sich für Paris qualifiziert. Für die Spiele traut Schröder seiner Mannschaft einiges zu. "Wenn wir unsere Sachen machen und abliefern, können wir jede Mannschaft der Welt schlagen. Auch gegen ein US-Team in Topbesetzung haben wir eine Chance", so der 30-Jährige. Sollten LeBron James, Stephen Curry und Kevin Durant dabei sein, so Schröder, werde es mit Gold "natürlich schwierig". Dafür müsse "wirklich alles passen".

Die Sommerspiele in Paris finden vom 26. Juli bis 11. August 2024 statt.