Olympia: Frankreichs Behörden vereiteln Stadion-Anschlag

Die französischen Sicherheitsbehörden haben eigenen Angaben zufolge Anschlagspläne gegen Zuschauer und Sicherheitskräfte während der Olympischen Sommerspiele in Paris vereitelt. Ein 18-jähriger Tschetschene sei festgenommen worden, weil er einen islamistisch motivierten Anschlag auf das Fußballstadion Geoffroy Guichard in Saint-Etienne vorbereitet habe, erklärte das Innenministerium am Freitag.

Es handele sich um das "erste vereitelte Attentat gegen die Olympischen Spiele", die am 26. Juli offiziell eröffnet werden. Der Mann, der den Angaben zufolge bereits am 22. Mai festgenommen wurde, habe geplant, "Zuschauer und Polizisten anzugreifen und als Märtyrer zu sterben", hieß es weiter in der Mitteilung des Ministeriums.

Das Organisationskomitee der Olympischen Spiele 2024 in Paris (Cojo) lobte die französischen Geheimdienste: "Wir wurden über die Festnahme informiert und würdigen die Effizienz der Behörden und ihre außergewöhnliche Mobilisierung, um die Sicherheit der Spiele zu gewährleisten", schrieb das Cojo in einer Mitteilung und betonte, dass "Sicherheit für Paris 2024 oberste Priorität hat".

Wegen wiederholter Anschläge in Frankreich in den vergangenen Jahren sind die Sicherheitsbehörden besonders alarmiert. Ende März wurde erneut die höchste von drei Alarmstufen ausgerufen. Die Behörden reagierten damit auf den Anschlag auf die Konzerthalle Crocus City Hill in einem Vorort von Moskau mit mehr als 140 Toten, den die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat für sich reklamierte.

In Paris wurden bereits mehrere Anschläge von Dschihadisten verübt, die schlimmsten am 13. November 2015 mit 130 Toten, unter anderem im Umfeld des Stade de France, während das Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und Frankreich stattfand. Daneben besteht die Sorge, dass der Ukraine-Krieg oder die Gewalt im Gazastreifen zu Aktionen während der Olympischen Spiele führen könnten.