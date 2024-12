"Bitter" und "enttäuschend": Beachvolleyball-Duo Laura Ludwig und Louisa Lippmann sang- und klanglos gescheitert

Dritte Niederlage, das Aus ist besiegelt: Für Beachvolleyball-Star Laura Ludwig ist das fünfte Olympia-Abenteuer früh beendet. Die Goldmedaillengewinnerin von 2016 unterlag mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann am Samstag den EM-Zweiten Daniela Alvarez/Tania Moreno aus Spanien mit 0:2 (16:21, 19:21) und schied nach drei Vorrunden-Partien ohne Satzgewinn aus.

"Bitter", sagte Ludwig direkt nach dem Spiel, bevor die Tränen kamen. "Enttäuschend so kurz danach. Die Enttäuschung wird auch auf jeden Fall noch etwas bleiben. Es ist schade, dass wir das hier alles nicht ein bisschen länger genießen können und nicht konstant in unser Spiel gefunden haben."

Wenig Chancen hatten die EM-Dritten zuvor auch gegen die Europameisterinnen Nina Brunner/Tanja Hüberli sowie gegen die Französinnen Alexia Richard und Lezana Placette. Damit haben Ludwig/Lippmann keine Chance mehr auf den Einzug in die K.o.-Runde. Aus den sechs Vierergruppen erreichen jeweils die besten zwei Teams sowie die zwei besten Gruppendritten direkt das Achtelfinale. Die restlichen Drittplatzierten müssen in die Lucky-Loser-Runde.

Das Duo war Ende 2022 nach Ludwigs zweiter Babypause in die gemeinsame Olympia-Mission gestartet und hatte sich das zweite Ticket für die Sommerspiele in Paris hinter Svenja Müller/Cinja Tillmann gesichert. Die ehemalige Hallen-Nationalspielerin Lippmann hatte in Paris ihr Olympia-Debüt gegeben, für Ludwig waren es die fünften Spiele. In Rio hatte die 38-Jährige an der Seite von Kira Walkenhorst sensationell Gold gewonnen.