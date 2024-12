Alexander Zverev als Fahnenträger bei Olympia in Paris? "Wäre etwas Besonderes"

Tennisstar Alexander Zverev kann sich gut vorstellen, bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris das deutsche Team als Fahnenträger an...

Tennisstar Alexander Zverev kann sich gut vorstellen, bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris das deutsche Team als Fahnenträger anzuführen. "Das wäre etwas Besonderes", sagte der Olympiasieger von Tokio bei Eurosport.

"Vor allem auch wegen Tokio ist Paris ein Riesenziel für mich", führte Zverev, der 2021 in Japans Hauptstadt als erster deutscher Tennisprofi Einzelgold in der Männerkonkurrenz gewonnen hatte, aus: "In Paris dabei zu sein, wieder um Gold mitzuspielen, das ist ein großer Traum, der hoffentlich für mich in Erfüllung geht."

Zuletzt hatte sich auch Basketballweltmeister Dennis Schröder selbst als Fahnenträger ins Gespräch gebracht.

"Ich muss die Fahne tragen! Wenn nicht jetzt, wann dann? Es wäre mir eine große Ehre. Dirk (Nowitzki/d. Red.) hat sie 2008 ja auch getragen", sagte der Nationalmannschaftskapitän der Sport Bild.