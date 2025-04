Olympia 2024: Auf diese Spielerinnen sollte besonders geachtet werden

Weltmeister Spanien, Vize-Europameister Deutschland und die USA bereiten sich allesamt für die Olympischen Spiele in Paris und den Kampf um Gold vor.

Während beim Turnier der Männer hauptsächlich U23-Spieler zum Einsatz kommen, treten die Frauen in Top-Besetzung an. Das bedeutet, dass wir in diesem Sommer in Frankreich einige der besten Spielerinnen der Welt im Kampf um die Goldmedaille bei Olympia sehen werden.

Nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft im vergangenen Sommer geht Spanien als Favorit in das Turnier und will in Paris ganz oben auf dem Treppchen stehen. Die Frauen-Nationalmannschaft der USA, die jetzt von Chelsea-Ikone Emma Hayes trainiert wird, hat in den vergangenen zwölf Monaten allerdings ebenfalls große Fortschritte gemacht. Auch andere große Nationen sind mit von der Partie, darunter die Goldmedaillengewinnerinnen von 2021, Kanada, und natürlich auch das deutsche Team.

Das Teilnehmerfeld besteht aus zwölf Mannschaften, aufgeteilt in drei extrem starke Gruppen. Vor dem Turnierstart hat SPOX 15 Spielerinnen herausgesucht, die man bei den Spielen im Auge behalten sollte.