"Zusammen können wir eine Menge erreichen": Bob Hanning wird überraschend Nationaltrainer von WM-Teilnehmer

Neben seiner Arbeit in Berlin wird Bob Hanning ab sofort auch die Nationalmannschaft Italiens trainieren.

Top-Funktionär Bob Hanning ist neuer Nationaltrainer von Italiens Handballern. Der Geschäftsführer der Füchse Berlin folgt im Handball-Entwicklungsland, das bei der Weltmeisterschaft mit dem erstmaligen Sprung in die Hauptrunde und Platz 16 für reichlich Furore sorgte, auf Riccardo Trillini. Nachdem am Freitagmorgen die italienische Tageszeitung Dolomiten über den Paukenschlag berichtet hatte, bestätigten der Verband und die Füchse diesen am Mittag.