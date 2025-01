"Steht uns vielleicht gut": DHB-Team mit Vorfreude auf WM-Topfavorit Dänemark - und ohne Panik wegen Siebenmeterproblem

Nach drei Siegen in drei Spielen startet die deutsche Mannschaft in die WM-Hauptrunde. Da wartet am Dienstag eine völlig andere Aufgabe.

Neue Rolle, nächster Sieg? Deutschlands Handballer fiebern dem Hauptrunden-Auftakt bei der WM gegen Gastgeber Dänemark am Dienstag (20.30 Uhr/ARD) entgegen. "Wir haben zum ersten Mal ein Spiel vor uns, in dem wir absolut nichts zu verlieren haben. Das kann uns vielleicht gut stehen", sagte Linksaußen Rune Dahmke am Montag im deutschen Teamquartier in Silkeborg: "Ich verspreche, dass wir alles reinlegen werden."