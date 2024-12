MT Melsungen vs. Füchse Berlin, Handball Bundesliga heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt HBL im TV und Livestream?

Die MT Melsungen empfängt die Füchse Berlin in der Bundesliga. SPOX zeigt, wie Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

In der Handball-Bundesliga geht es am heutigen Samstag, den 19. Oktober, so richtig zur Sache. Der Tabellenzweite MT Melsungen hat den Tabellenersten Füchse Berlin zu Gast. Die Partie in der Rothenbach-Halle in Melsungen geht um 19 Uhr los.