Keine "Geilheit auf Erfolg": Bob Hanning rechnet mit Deutschlands Handballern nach dem Viertelfinal-Aus bei der WM ab

Für den ehemaligen DHB-Vizepräsidenten war die Weltmeisterschaft aus deutscher Sicht eine herbe Enttäuschung.

Zu wenig Mut, zu wenig Struktur, zu wenig Gier: Nach dem Viertelfinal-Aus bei der Handball-WM hat Bob Hanning mit der deutschen Nationalmannschaft abgerechnet - und dabei indirekt auch Bundestrainer Alfred Gislason kritisiert. "Planlos und ideenlos wirkte unser Spiel, es fehlte an klaren Strukturen und einstudierten Abläufen", schrieb Hanning in einer Kolumne für die Bild am Sonntag: "Einen Matchplan, wie man neudeutsch so schön sagt, habe ich selten erkennen können."