Champions League: Magdeburg mit klarer Pleite in Barcelona - Füchse unterliegen PSG

Meister SCM schwächelt weiter in der Königsklasse und verliert deutlich in Barcelona. Die Füchse ziehen knapp den Kürzeren.

Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg kommt in der Champions League weiter nicht in Tritt. Beim Titelverteidiger FC Barcelona musste sich die Mannschaft von Bennet Wiegert mit 26:32 (11:16) deutlich geschlagen geben.

Von sechs Spielen auf der europäischen Bühne verlor Magdeburg bereits vier, in der Tabelle der Gruppe B liegt der SCM nur auf dem siebten Rang. Erfolgreichster Werfer für Magdeburg war Manuel Zehnder mit sechs Toren.

Für das Wiegert-Team, das in der vergangenen Saison das Final Four in der Königsklasse erreicht hatte, geht es nun wieder in der Bundesliga weiter. Dort liegen die Magdeburger auf Platz drei, in sechs Spielen holte man fünf Siege (10:2 Punkte). Am Sonntag wollen Zehnder und Co. nun beim TVB 1898 Stuttgart (15.00 Uhr/Dyn) Wiedergutmachung für die Niederlage in Spanien betreiben.