Zehn Monate nach Kreuzbandriss: Neymar spricht von "aufgeben"

Neymar hat nach seinem im vergangenen Oktober erlittenen Kreuzbandriss nach eigener Auskunft überlegt "aufzugeben". Nach fast zehnmonatiger Reha nähert sich der 32-jährige Brasilianer von Al-Hilal mittlerweile seinem Comeback - angeblich könnte es im September soweit sein.

"Seit ich mir diese Verletzung zugezogen habe, gibt es Tage, die schwierig sind. Tage, an denen ich aufgeben will", schrieb Neymar bei Instagram. "Es ist schwer, das alles durchzumachen. Aber hier ist ein Kämpfer. Ich werde nicht aufhören, bis ich bekomme, was ich will! Gott ist meine Stärke und meine Festung. Wir werden jeden Tag weiterkämpfen."

Neymar wechselte vergangenen Sommer für 90 Millionen Euro von Paris Saint-Germain nach Saudi-Arabien, absolvierte aufgrund seiner langen Verletzungspause seitdem aber nur fünf Pflichtspiele für seinen neuen Klub. Zudem verpasste er eine Teilnahme an der Copa América mit der brasilianischen Nationalmannschaft.