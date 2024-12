Der FC Bayern misst sich im Freitagsspiel der Bundesliga mit RB Leipzig. Wir zeigen, wie Ihr die Partie live verfolgen könnt.

Am finalen Spieltag vor der Winterpause kommt es in der Bundesliga noch einmal zu einem Kracher. Der FC Bayern München, der erst vergangene Woche seine erste Niederlage in der Bundesliga hinnehmen musste, trifft am Freitag (20. Dezember) auf den Tabellenvierten RB Leipzig. Die beiden Topteams treffen um 20.30 Uhr in der Münchner Allianz Arena aufeinander.

FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Bundesliga Freitagsspiel im TV und Livestream?

Die Übertragungssituation sieht heute etwas anders aus als an den meisten Freitagen. Zwar hat sich nichts daran geändert, dass sich auch heute DAZN um die Übertragung im Livestream kümmert. Um 19.30 Uhr startet der Streamingdienst mit der Ausstrahlung der Vorberichte. Benötigt wird ein kostenpflichtiges DAZN-Unlimited-Abonnement.

Darüber hinaus wird die Partie jedoch ausnahmsweise auch im Free-TV angeboten. Dieser Aufgabe hat sich der Privatsender Sat.1 angenommen. Dort geht man um 19.50 Uhr auf Sendung. Parallel dazu lässt sich das Spiel auch im kostenlosen Livestream bei ran.de verfolgen.

Spiel: FC Bayern vs. RB Leipzig Datum: 20. Dezember 2024 Anpfiff: 20.30 Uhr Spielstätte: Allianz Arena (München)

Bundesliga, 15. Spieltag: Die Tabelle

Platz Team Spiele S U N Tore Tordifferenz Punkte 1 FC Bayern München 14 10 3 1 42:12 30 33 2 Bayer Leverkusen 14 8 5 1 32:20 12 29 3 Eintracht Frankfurt 14 8 3 3 34:20 14 27 4 RB Leipzig 14 8 3 3 23:15 8 27 5 SC Freiburg 14 7 3 4 20:19 1 24 6 VfB Stuttgart 14 6 5 3 29:24 5 23 7 1. FSV Mainz 05 14 6 4 4 25:19 6 22 8 Borussia Dortmund 14 6 4 4 25:21 4 22 9 SV Werder Bremen 14 6 4 4 22:24 -2 22 10 VfL Wolfsburg 14 6 3 5 31:25 6 21 11 Bor. Mönchengladbach 14 6 3 5 23:19 4 21 12 1. FC Union Berlin 14 4 5 5 13:15 -2 17 13 FC Augsburg 14 4 4 6 16:27 -11 16 14 TSG Hoffenheim 14 3 5 6 19:26 -7 14 15 FC St. Pauli 14 3 2 9 11:19 -8 11 16 1. FC Heidenheim 1846 14 3 1 10 18:31 -13 10 17 Holstein Kiel 14 1 2 11 14:37 -23 5 18 VfL Bochum 14 0 3 11 11:35 -24 3

FC Bayern München vs. RB Leipzig: Nützliche Links