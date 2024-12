Wettskandal in Italien: Sandro Tonali von Newcastle United zehn Monate gesperrt

Gegen den in einen Wettskandal verwickelten Newcastle-United-Profi Sandro Tonali ist vom italienischen Fußballverband FIGC eine zehnmonatige Sperre...

Gegen den in einen Wettskandal verwickelten Newcastle-United-Profi Sandro Tonali ist vom italienischen Fußballverband FIGC eine zehnmonatige Sperre verhängt worden. Der 23-Jährige muss sich zudem einer mindestens sechsmonatigen Therapie zur Bekämpfung seiner Spielsucht unterziehen. Zudem wird er an 16 Vorträgen zum Thema Spielsucht teilnehmen müssen. Dies kündigte der italienische Verbandschef Gabriele Gravina an.

Sollte der geständige Tonali diese Verpflichtungen nicht erfüllen, droht ihm eine Sperre von über drei Jahren. Der Newcastle-Spieler wird wohl die weiteren Spiele der laufenden Saison versäumen.

In den Skandal ist auch der Juve-Profi Nicolo Fagioli verwickelt, der vergangene Woche zu einer achtmonatigen Berufssperre verurteilt wurde. Gegen die beiden Spieler laufen auch Justizermittlungen bei der Turiner Staatsanwaltschaft wegen illegaler Wetten.

Tonali, vom AC Mailand gekommener Top-Einkauf, hat seine Spielsucht eingeräumt. Er soll auf Spiele seiner früheren Klubs gewettet haben. Im Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund (0:1) am Mittwoch war er eingewechselt worden. Es könnte das letzte Spiel für Tonali für lange Zeit gewesen sein.

Nachdem der Wettskandal um Tonali, Fagioli und Nicolo Zaniolo (Aston Villa) aufgekommen war, hatte Newcastle mitgeteilt, Tonali unterstütze "die Ermittlungen in vollem Umfang", er werde "weiterhin mit allen zuständigen Behörden zusammenarbeiten".