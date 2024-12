Wegen Jadon Sancho: Jürgen Klopp stichelt gegen Liverpools Erzrivalen Manchester United

Jürgen Klopp, ehemaliger Trainer des FC Liverpool, hat bei einer Veranstaltung gegen Manchester United, den Erzrivalen der Reds, wegen des Umgangs mit Jadon Sancho gestichelt, ohne den Namen des aktuell von United an Borussia Dortmund ausgeliehenen Flügelspielers zu nennen.

"Wenn die ganze Welt den Glauben an einen Spieler verliert, dann muss der Trainer hinter dem Spieler stehen", sagte Klopp am Montagabend bei einer von 11.000 Menschen besuchten Abendveranstaltung zu seinen Ehren in Liverpool. "Ich kaufe keinem dieses "Man kann ihn nicht bringen"-Zeug ab. Wie kann man einen Spieler für 80 Millionen Pfund kaufen und ihn dann verleihen?", fragte sich Klopp. Genau für diesen Betrag hatte Man United 2021 Sancho von Borussia Dortmund geholt.

Sancho geriet zu Beginn der vergangenen Saison mit seinem Trainer Erik ten Hag öffentlich aneinander. Der Coach warf dem Engländer schwache Trainingsleistungen vor, Sancho wiederum stellte ten Hag daraufhin als Lügner dar.

Es folgte die Verbannung Sanchos aus dem Team - und im Winter die Ausleihe zu seinem Ex-Klub Borussia Dortmund. Dort spielte er bislang ordentlich und half dabei, das Team bis ins Champions-League-Finale gegen Real Madrid zu bringen.

Sancho kam bislang in 20 Pflichtspielen für den BVB auf drei Tore und drei Assists. Die Leihe endet allerdings nach dem Endspiel der Königsklasse. Angeblich will Manchester rund 60 Millionen Euro Ablöse für den 24-Jährigen kassieren, der sich mit seinen Leistungen in Dortmund wieder interessant gemacht hat. Ein Betrag, den die Borussia auf keinen Fall stemmen kann.