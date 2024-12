Eintracht Frankfurt ist in der 2. Runde des DFB-Pokals bei Viktoria Köln zu Gast. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream...

Insgesamt acht Spiele der zweiten DFB-Pokalrunde finden am heutigen Mittwoch, den 1. November, statt. In einem davon stehen sich der Drittligist Viktoria Köln und Bundesligist Eintracht Frankfurt gegenüber. Das Duell beginnt um 20.45 Uhr und wird im Sportpark Höhenberg in Köln ausgetragen.

Viktoria Köln vs. Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal im TV und Livestream?

Zum Pokalspiel zwischen Köln und Frankfurt wird bei Sky eine Übertragung zur Verfügung gestellt. Ihr müsst in diesem Fall den Sender Sky Sport 4 (HD) oder Sky Sport 8 (HD) auswählen. In beiden Fällen starten die Vorberichte um 20.35 Uhr, Marcus Lindemann fungiert dabei als Kommentator.

Wer auch die Parallelspiele im Auge behalten möchte, kann dies dank der Konferenz bei Sky Sport 1 (HD), Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event tun.

Egal ob Ihr Euch für das Einzelspiel oder die Konferenz entscheidet - Sky bietet auch einen Livestream an, den Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW nutzen könnt.

Viktoria Köln vs. Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Außerdem tickern wir das Geschehen auf dem Rasen in Köln live mit. So verpasst Ihr keine wichtige Spielaktion.

Hier geht es zum Liveticker des Pokalspiels zwischen Viktoria Köln vs Eintracht Frankfurt.

Viktoria Köln vs. Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Viktoria Köln: Voll - Schultz, Lorch, Greger - Koronkiewicz, Fritz, Russo, N. May - Bogicevic, L. Marseiler - Philipp

Voll - Schultz, Lorch, Greger - Koronkiewicz, Fritz, Russo, N. May - Bogicevic, L. Marseiler - Philipp Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, R. Koch, Pacho, Nkounkou - Skhiri - Dina Ebimbe, Chaibi, M. Götze, Knauff - Marmoush

Viktoria Köln vs. Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Viktoria Köln vs. Eintracht Frankfurt

Viktoria Köln vs. Eintracht Frankfurt Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Spieltag: 2. Runde

2. Runde Datum: 1. November 2023

1. November 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Sportpark Höhenberg (Köln)

Sportpark Höhenberg (Köln) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

DFB-Pokal: Die Spiele der 2. Runde