Mittelfeldduell in der 3. Liga! Viktoria Köln und der TSV 1860 München stehen sich heute gegenüber. In diesem Artikel wird erklärt, wer das Spiel live im Free-TV und Livestream anbietet.

Neunter gegen Zehnter - diese Platzierungen treffen am heutigen Samstag (28. Oktober) im Duell zwischen Viktoria Köln und dem TSV 1860 München aufeinander. Die Tabellennachbarn stehen sich im Rahmen des 13. Spieltags in der 3. Liga gegenüber. Als Spielstätte für das Meisterschaftsspiel dient der Sportpark Höhenberg in Köln, ab 14 Uhr rollt dort auf dem Rasen der Ball.

Viktoria Köln vs. 1860 München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Nachdem in Deutschland leidglich MagentaSport in Besitz der Übertragungsrechte an sämtlichen Spielen der 3. Liga ist, machen all jene, die beim Anbieter der Telekom nach einer Übertragung zu Viktoria Köln vs. 1860 München suchen, nichts falsch. Um 13.45 Uhr geht MagentaSport auf Sendung, zeitgleich werden interessante Vorberichte zum Spiel geliefert, dabei fungiert Stefanie Blochwitz als Moderatorin. Danach übernimmt Kommentator Julian Engelhard das Zepter.

Auf das Spiel bei MagentaSport kann nur mit einem gültigen Abonnement zugegriffen werden, der Preis dafür wird in Telekom-Kunden und Nicht-Kunden unterschieden.

Die Kosten für MagentaSport:

Telekom-Kunden Nicht-Telekom-Kunden Jahresabo 7,95 Euro / Monat 12,95 Euro / Monat Monatsabo 12,95 Euro / Monat 19,95 Euro / Monat

Doch man muss nicht unbedingt über den kostenpflichtigen Weg zu den Livebildern gelangen, der Bayerische Rundfunk (BR) und der Westdeutsche Rundfunk (WDR) sind nämlich jeweils mit einer Free-TV-Übertragung zur Stell - dies alles gepaart mit kostenlosen Livestreams, die parallel dazu laufen.

Viktoria Köln vs. 1860 München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Bei SPOX könnt Ihr das Spielgeschehen im Liveticker mitverfolgen. Tore, Elfmeter, Platzverweise - bei uns verpasst Ihr nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Drittligaspiels zwischen Viktoria Köln und dem TSV 1860 München.

Viktoria Köln vs. 1860 München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Viktoria Köln: Voll - Schultz, Lorch, Greger - Handle, Russo, Br. Henning, N. May - Bogicevic, L. Marseiler - A. Becker

Voll - Schultz, Lorch, Greger - Handle, Russo, Br. Henning, N. May - Bogicevic, L. Marseiler - A. Becker TSV 1860 München: D. Richter - K. Kurt, Verlaat, Kwadwo, Greilinger - Rieder, Starke - M. Schröter, Zejnullahu, Guttau - Zwarts

Viktoria Köln vs. 1860 München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Viktoria Köln vs. TSV 1860 München

Viktoria Köln vs. TSV 1860 München Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 13

13 Datum: 28. Oktober 2023

28. Oktober 2023 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Sportpark Höhenberg (Köln)

Sportpark Höhenberg (Köln) TV: MagentaSport, BR, WDR

Livestream: MagentaSport, BR, WDR

Liveticker: SPOX

3. Liga: Die Tabelle am 13. Spieltag