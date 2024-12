Titelverteidiger RB Leipzig trifft heute im DFB-Pokal auf den VfL Wolfsburg. Wer das Pokalduell in der 2. Runde live im TV und Livestream zeigt / ü...

Titelverteidiger RB Leipzig trifft heute im DFB-Pokal auf den VfL Wolfsburg. Wer das Pokalduell in der 2. Runde live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

RB Leipzig bekommt es heute, am 31. Oktober, im DFB-Pokal mit dem VfL Wolfsburg zu tun. Das Topduell startet am Abend um 18.00 Uhr in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg.

Die Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig ist eines von vier Bundesligaduellen in der 2. DFB-Pokalrunde. Auf dem Weg zur erneuten Titelverteidigung muss RB Leipzig heute eine schwere Aufgabe bewältigen. Selbstbewusstsein dürfte vor dem heutigen Duell jedoch der Blick auf den vergangenen Ligaspieltag geben. Das Team von Marco Rose fegte mit 6:0 über den 1. FC Köln hinweg.

Der VfL Wolfsburg musste hingegen am vergangenen Wochenende gegen den FC Augsburg eine knappe 2:3-Niederlage hinnehmen. Für das Team von Niko Kovac war es die dritte Niederlage in Folge. Geht es heute für die Wölfe vor heimischen Publikum wieder aufwärts?

VfL Wolfsburg vs. RB Leipzig heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal im TV und Livestream?

Sky zeigt die Pokalpartie zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig heute exklusiv im Pay-TV. Die Begegnung könnt Ihr am Abend live und vollumfänglich auf Sky Sport 3 (HD) ab 17.30 Uhr erleben. Hannes Herrmann fungiert für den TV-Sender als Kommentator.

Sky überträgt die Partie zudem in der Konferenz, die Ihr im TV auf Sky Sport 1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport Mix findet. Alternativ seht Ihr das Pokalspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig heute im Livestream in der Sky-Go-App oder auf WOW. Die Übertragung von Sky könnt Ihr zudem auf OneFootball als Einzelstream erwerben.

VfL Wolfsburg vs. RB Leipzig heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: DFB-Pokal, 2. Runde

DFB-Pokal, 2. Runde Duell: VfL Wolfsburg vs. RB Leipzig

VfL Wolfsburg vs. RB Leipzig Datum: 31. Oktober

31. Oktober Anpfiff: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Spielort : Volkswagen-Arena, Wolfsburg

Volkswagen-Arena, Wolfsburg Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky

Liveticker: SPOX

VfL Wolfsburg vs. RB Leipzig heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Am heutigen Abend begleitet SPOX für Euch das Pokalduell zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig für Euch im Liveticker. SPOX hält Euch über sämtliche Spielgeschehnisse auf dem Laufenden. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

