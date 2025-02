VfB Stuttgart vs. FC Bayern München heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Bundesliga Freitagsspiel im TV und Livestream?

Weiter geht's in der Bundesliga mit dem Spiel VfB Stuttgart vs. FC Bayern München. Wer im TV und Livestream dabei ist, verrät dieser Artikel!

In der Freitagspartie des 24. Spieltags empfängt der VfB Stuttgart heute (28. Februar) den FC Bayern München. Ab 20.30 Uhr rollt in der MHP-Arena in Stuttgart der Ball.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

VfB Stuttgart vs. Bayern München heute live im TV und Livestream

Die Freitagsspiele der Bundesliga könnt Ihr nur bei DAZN live sehen, so also auch Stuttgart vs. München. Die Vorberichte starten rund eine Stunde vor dem Spiel, also um 19.30 Uhr, und zwar mit diesem Team:

Moderator: Daniel Herzog

Kommentator: Jan Platte

Experte: Sami Khedira

Reporter: Marco Hagemann

Das Programm des Bezahldienstes könnt Ihr nur mit einem Abo empfangen. DAZN Unlimited ist das richtige Paket für die Bundesliga.

VfB Stuttgart vs. Bayern München: Liveticker bei SPOX

SPOX ist ebenfalls mit von der Partie, und zwar im Liveticker. Klickt Euch rein und verpasst keine wichtige Aktion:

Den Liveticker findet Ihr eine Stunde vor dem Anpfiff mit den offiziellen Aufstellungen hier.

VfB Stuttgart vs. Bayern München heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: VfB Stuttgart vs. FC Bayern München

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 24

Datum: Fr., 28. Februar

Uhrzeit: 20.30 Uhr

Ort: MHP-Arena (Stuttgart)

TV & Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 24. Spieltag