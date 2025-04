VfB Stuttgart vs. BVB, Übertragung heute live im Free-TV: DFB-Pokal Achtelfinale im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auf den VfB Stuttgart. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erklären wir Euch hier.

Tag zwei beim Achtelfinale des DFB-Pokals ist erreicht: Am heutigen Mittwoch, den 6. Dezember gehen vier weitere K.o.-Spiele über die Bühne, unter anderem auch das Bundesliga-Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund. Los geht es um 20.45 Uhr, gespielt wird in der MHPArena in Stuttgart.

Es darf ein spannendes Spiel erwartet werden, mit Stuttgart und Dortmund stehen sich nämlich der Tabellendritte und der Tabellenfünfte der Meisterschaft gegenüber. Das Ligaspiel am 11. Spieltag entschieden die Schwaben mit 2:1 für sich.

VfB Stuttgart vs. BVB, Übertragung heute live im Free-TV: DFB-Pokal Achtelfinale im TV und Livestream

Wer das Aufeinandertreffen zwischen Stuttgart und Dortmund auf keinen Fall verpassen möchte, hat zwei Optionen: Zum einen überträgt das ZDF die Partie live und in voller Länge im Free-TV, zum anderen wird der Kampf ums Viertelfinale aber auch im Pay-TV bei Sky gezeigt.

Im ZDF geht der Pokalabend um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung los. Katrin Müller-Hohenstein fungiert dabei als Moderatorin, Kommentator des Spiels ist Martin Schneider, der vom Experten Hanno Balitsch unterstützt wird. Der öffentlich-rechtliche Sender stellt darüber hinaus auch einen kostenlosen Livestream bei zdf.de zur Verfügung.

Bei Sky beginnt die Übertragung nur wenige Minuten vor Anpfiff. Die Sender, die Ihr diesbezüglich aufsuchen müsst, heißen Sky Sport 3 (HD) und Sky Sport UHD. Kommentiert wird das Ganze von Wolff Fuss. Die Konferenz, die auch das Parallelspiel zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV abdeckt, wird bei Sky Sport 2 (HD), Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event angeboten. Außerdem ist bei Sky Sport 1 (HD) eine Spezialkonferenz mit den Pokalspielen und dem 15. Spieltag der Premier League zu sehen.

Zudem könnt Ihr die Einzelübertragung sowie die Konferenzen auch im Livestream verfolgen - aber nur mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW.

VfB Stuttgart vs. BVB, Übertragung heute live im Free-TV: DFB-Pokal Achtelfinale im Liveticker

SPOX tickert das Geschehen in Stuttgart für Euch live mit.

Hier geht es zum Liveticker des Pokalspiels zwischen Stuttgart und Dortmund.

VfB Stuttgart vs. BVB, Übertragung heute live im Free-TV: DFB-Pokal Achtelfinale im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund

VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Spielrunde: Achtelfinale

Achtelfinale Datum: 6. Dezember 2023

6. Dezember 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: MHP-Arena (Stuttgart)

MHP-Arena (Stuttgart) TV: ZDF, Sky

Livestream: zdf.de , SkyGo, WOW

, Liveticker: SPOX

VfB Stuttgart vs. BVB, Übertragung heute live im Free-TV: DFB-Pokal Achtelfinale im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

VfB Stuttgart: Nübel - Vagnoman, Anton, Zagadou, Mittelstädt - Karazor, Millot - Silas, Führich - Undav - Guirassy

Nübel - Vagnoman, Anton, Zagadou, Mittelstädt - Karazor, Millot - Silas, Führich - Undav - Guirassy BVB: Kobel - M. Wolf, Hummels, N. Schlotterbeck, Ryerson - Can, Sabitzer - Reus, Brandt, Bynoe-Gittens - Füllkrug

