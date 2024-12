VfB Stuttgart vs. BVB heute live, Übertragung: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund stehen sich in der Bundesliga gegenüber. SPOX verrät, wer die Begegnung live im TV, Livestream und Livetick...

Der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund stehen sich in der Bundesliga gegenüber. SPOX verrät, wer die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker anbietet.

Der BVB hat sich schnell von der 0:4-Pleite gegen den FC Bayern München erholt und darauf in der Champions League mit einem 2:0-Sieg gegen Newcastle United reagiert. In der Bundesliga müssen die Schwarzgelben am heutigen Samstag, den 11. November, nun zum zweiten Mal in dieser Woche ran. Es geht gegen den VfB Stuttgart, der nach einem Traumstart in die Saison in den vergangenen Wochen zum ersten Mal Schwächen zeigte. Um 15.30 Uhr rollt beim Spiel zwischen dem Dritten und dem Vierten in der MHP-Arena in Stuttgart der Ball.

getty

VfB Stuttgart vs. BVB heute live, Übertragung: Bundesliga im TV und Livestream

Gestern war DAZN noch beim Freitagsspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg für die Übertragung im Einsatz. Was die heutigen Duelle des 11. Spieltags, darunter auch Stuttgart vs. BVB, betrifft, gibt es jedoch eine andere Anlaufstelle: Sky.

Gezeigt wird das Duell auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 3 (HD), wo ab 15.15, eine Viertelstunde vor Anpfiff, die ersten Bilder aus Stuttgart ausgestrahlt werden und Kommentator Kai Dittmann einsteigt.

Um auch die Parallelspiele nicht aus dem Blick zu verlieren, bietet der Pay-TV-Sender seinen Kunden eine Konferenz an. Sie wird bei Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) gezeigt. Sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz könnt Ihr im Livestream verfolgen, dafür wird jedoch zuerst ein SkyGo-Abonnement oder Zugang zu WOW benötigt.

VfB Stuttgart vs. BVB heute live, Übertragung: Bundesliga im Liveticker

Wir bei SPOX bieten zu Stuttgart vs. BVB einen Liveticker zum Mitlesen an. So geht Euch keine wichtige Spielaktion durch die Lappen.

Hier geht es zum Liveticker des Bundesligaspiels zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund.

VfB Stuttgart vs. BVB heute live, Übertragung: Bundesliga im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund

VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 11

11 Datum: 11. November 2023

11. November 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: MHP-Arena (Stuttgart)

MHP-Arena (Stuttgart) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle am 11. Spieltag