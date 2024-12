Versehentlicher Sturz: Todesursache bei Bobby Charlton geklärt

Die Todesursache der englischen Fußball-Legende Bobby Charlton ist geklärt. Der Weltmeister von 1966 starb infolge eines versehentlichen Sturzes im...

Die Todesursache der englischen Fußball-Legende Bobby Charlton ist geklärt. Der Weltmeister von 1966 starb infolge eines versehentlichen Sturzes im Pflegeheim. Dies ergab eine Untersuchung, deren Ergebnis am Mittwoch veröffentlicht wurde. Charlton war am 21. Oktober im Alter von 86 Jahren in einem Krankenhaus südlich von Manchester verstorben.

Charlton habe das Gleichgewicht verloren, als er von einem Stuhl aufstand und gegen ein Fensterbrett und "möglicherweise einen Heizkörper" prallte, heißt es in dem Untersuchungsbericht der Gerichtsmedizin von Cheshire. Charlton lebte zuletzt in The Willows in Knutsford, einem Pflegeheim, in dem Patienten mit Demenz betreut wurden, nachdem bei ihm im Jahr 2020 die Krankheit diagnostiziert wurde.

Die Heim-Mitarbeiter stellten zunächst keine sichtbaren Verletzungen fest und beobachteten, dass seine Beweglichkeit offenbar nicht beeinträchtigt war. Doch später bemerkten sie eine Schwellung an seinem Rücken. Sanitäter wurden gerufen, um ihn ins Krankenhaus zu bringen. Tests ergaben, dass Charlton sich die Rippen gebrochen hatte und wahrscheinlich eine Lungenentzündung entwickeln würde. Die Ärzte entschieden, dass er vor seinem Tod in die Sterbebegleitung eingewiesen werden sollte.

Charlton verbrachte den Großteil seiner glanzvollen Karriere bei Manchester United, wurde mit den Red Devils dreimal Meister und gewann 1968 den Europacup der Landesmeister. Der größte Erfolg seiner Laufbahn war aber der WM-Triumph. Im Endspiel in London besiegte England die deutsche Nationalmannschaft auch dank des legendären Wembley-Tores 4:2 nach Verlängerung. Charlton wurde im selben Jahr zu Europas Fußballer des Jahres gewählt.