Der VfB Stuttgart gastiert am heutigen Samstag bei Union Berlin. Wer die Partie heute live im Free-TV und Livestream zeigt bzw. überträgt, verrät Euch SPOX.

Nach fünf Siegen in Serie ist der VfB Stuttgart auf Tuchfühlung zur Tabellenführung. Nur ein Punkt trennt die Schwaben von Bayer Leverkusen.

Union Berlin befindet sich dagegen in einer Krise. Nach zwei Erfolgen zum Start hagelte es zuletzt fünf Niederlagen in Folge.

Anpfiff der Begegnung ist am heutigen Samstag (21. Oktober) um 15.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei in Berlin.

Wer die Partie zeigt bzw. überträgt, erfahrt Ihr im Folgenden.

Union Berlin vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Es wird keine Live-Berichterstattung des Spiels zwischen Union Berlin und dem VfL Wolfsburg im Free-TV geben. Stattdessen benötigt Ihr in jedem Fall ein kostenpflichtiges Abonnement, um das Bundesligaspiel live zu sehen.

Union Berlin vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV?

Für die Übertragung im Pay-TV ist auch in dieser Saison Sky zuständig, wenn es um die Samstagsspiele im deutschen Oberhaus geht.

Bei den folgenden Sendern könnt Ihr die Partie bzw. Ausschnitte davon live sehen:

Sky Sport Bundesliga 2 (Einzelspiel)

Sky Sport Bundesliga 1 (Konferenz)

Union Berlin vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im Livestream?

Falls Ihr unterwegs seid oder keinen TV-Zugang besitzt, bietet Sky auch einen Livestream an.

Kunden des Bezahlsenders können diesen entweder mit SkyGo oder WOW abrufen.

Union Berlin vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker von SPOX

Solltet Ihr dennoch keine Möglichkeit haben, die Partie zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart live zu sehen, könnt Ihr bei SPOX auf unseren ausführlichen Liveticker zurückgreifen.

Hier geht's zum Liveticker für Union Berlin vs. VfB Stuttgart.

Union Berlin vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 8

8 Begegnung: Union Berlin vs. VfB Stuttgart

Union Berlin vs. VfB Stuttgart Datum: Samstag, 21. Oktober

Samstag, 21. Oktober Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Stadion An der Alten Försterei, Berlin

Stadion An der Alten Försterei, Berlin TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker:SPOX

Union Berlin vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FCU: Rönnow - Doekhi, Knoche, Leite - Juranovic, Laidouni, Khedira, Haberer, Gosens - Becker, Behrens

Rönnow - Doekhi, Knoche, Leite - Juranovic, Laidouni, Khedira, Haberer, Gosens - Becker, Behrens VfB: Nübel - Strenzel, Anton, Zagadou, Ito - Karazor, Millot, Stiller - Silas, Guirassy, Führich

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag