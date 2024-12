Union Berlin empfängt am heutigen Tag Eintracht Frankfurt zum Duell in der Bundesliga. Doch wer zeigt / überträgt die Partie am 10. Spieltag live i...

Union Berlin empfängt am heutigen Tag Eintracht Frankfurt zum Duell in der Bundesliga. Doch wer zeigt / überträgt die Partie am 10. Spieltag live im TV und Livestream? Das erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Samstag, den 04. November, trifft am 10. Spieltag der Bundesliga Union Berlin auf Eintracht Frankfurt. Das Aufeinandertreffen startet um 15.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei in Berlin.

Beide Teams waren unter der Woche im DFB-Pokal im Einsatz. Eintracht Frankfurt löste seine Aufgabe gegen den Drittligisten Viktoria Köln letztlich glanzlos: Mit 2:0 gewann das Team von Dino Toppmöller das Pokalspiel.

Union Berlin fand dagegen erneut nicht in die Erfolgsspur zurück. Die 0:1-Niederlage gegen den VfB Stuttgart im DFB-Pokal war für die Berliner die zwölfte Pflichtspielpleite in Folge. In der Liga liegt Union Berlin damit im unteren Drittel der Tabelle, der Stuhl von Trainer Urs Fischer wackelt gewaltig.

Die SGE steht dagegen in der Bundesliga deutlich besser da. Sieben Punkte holte Eintracht Frankfurt an den vergangenen drei Bundesligaspieltagen. Die heutigen Gäste liegen aktuell mit 14 Punkten auf dem siebten Tabellenrang.

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Rönnow - Bonucci, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, Kral, Gosens - Laidouni, Haberer - Becker, K. Behrens

Rönnow - Bonucci, Knoche, Diogo Leite - Trimmel, Kral, Gosens - Laidouni, Haberer - Becker, K. Behrens Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, R. Koch, Pacho, Max - Skhiri, Larsson - Buta, Chaibi, Knauff - Marmoush

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Das Duell zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt überträgt am heutigen Nachmittag Sky exklusiv im TV und Livestream. Auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und auf Sky Sport Bundesliga UHD könnt Ihr ab 15.15 Uhr die TV-Übertragung des Senders verfolgen. Torsten Kunde fungiert als Kommentator der Partie.

Alternativ seht Ihr das Bundesligaspiel in der Konferenz, zusammen mit den anderen Partien am Nachmittag. Die Sky-Konferenz findet Ihr auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und auf Sky Sport Top Event.

Zu guter Letzt bietet Euch der Pay-TV-Sender die Option, Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt im Livestream zu erleben. Sky zeigt die Begegnung live und vollumfänglich in der Sky-Go-App und auf WOW im Livestream.

getty

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Bundesliga, 10. Spieltag

Bundesliga, 10. Spieltag Partie: Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt Datum: 04. November

04. November Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: Stadion An der Alten Försterei, Berlin

Stadion An der Alten Försterei, Berlin Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky-Go-App, WOW

Liveticker: SPOX

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

SPOX begleitet das Duell zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt heute für Euch im Liveticker. Bei uns verpasst Ihr nichts von der Action auf dem Feld. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 10. Spieltag