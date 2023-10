Für den VfB Stuttgart wartet in der 2. Runde des DFB-Pokals am heutigen Dienstag Union Berlin als Gegner. Hier bei SPOX könnt Ihr das Spiel im Liveticker mitverfolgen.

Wer wird sich im heutigen DFB-Pokalspiel durchsetzen? Union Berlin oder der VfB Stuttgart? Hier erfahrt Ihr den Ausgang der Partie.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier zum Refresh der Seite klicken.

VfB Stuttgart vs. Union Berlin: DFB-Pokal 2. Runde heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Am vergangenen Wochenende kassierte der VfB Stuttgart gegen die TSG Hoffenheim die erste Niederlage nach zuvor sieben Siegen am Stück. Ganz anders sieht es bei Union Berlin aus. Die Eisernen stecken in einer Krise. Die letzten zehn Pflichtspiele wurden allesamt verloren - unter anderem auch das 0:3 vor anderthalb Wochen gegen den VfB in der Bundesliga.

Vor Beginn: Gespielt wird ab 18 Uhr in der Stuttgarter MHP-Arena.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zur Zweitrunden-Partie des DFB-Pokals zwischen dem VfB Stuttgart und Union Berlin.

© getty

VfB Stuttgart vs. Union Berlin: DFB-Pokal 2. Runde heute im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt auch in dieser Saison die Rechte an allen DFB-Pokalspielen. Die Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und Union Berlin könnt Ihr daher lediglich dort mitverfolgen.

Ab 17.30 Uhr startet die Übertragung des Einzelspiels auf Sky Sport 2 HD, auf Sky Sport 1 HD könnt Ihr die Partie außerdem in der Konferenz verfolgen. Als Kommentator ist Wolf Fuss im Einsatz. Neben der herkömmlichen TV-Übertragung bietet Sky via SkyGo auch einen Livestream an.

DFB-Pokal, 2. Runde: Die Spiele im Überblick