In der Nations-League-Relegation steht heute das Rückspiel zwischen Ungarn und der Türkei an. Infos zur Übertragung gibt es hier.

In der Relegation für Liga A der Nations League steigt in der Puskas-Arena in Budapest heute das Rückspiel zwischen Ungarn und der Türkei (Hinspiel: 3:1-Sieg für die Türkei). Der Anpfiff ist um 18 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Ungarn vs. Türkei heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Relegation der Nations League im TV und Livestream?

Zwar werden nicht alle Relegationsspiele übertragen, doch dürft Ihr Euch im Falle von Ungarn vs. Türkei glücklich schätzen. DAZN wird die Begegnung online über App und Website livestreamen, Tobias Fischbeck kommentiert.

Ungarn vs. Türkei heute live sehen: Wichtigste Infos zur Übertragung im TV und Livestream

Begegnung: Ungarn vs. Türkei

Ungarn vs. Türkei Wettbewerb: Nations League

Nations League Spieltag: Relegation, Liga A

Datum: So., 23. März 2025

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Puskas-Arena (Budapest)

TV & Livestream: DAZN

