In der Europa League steht heute der 4. Spieltag an. Welche Spiele geplant sind und wer den Spaß im TV und Livestream zeigt bzw. überträgt, erklärt dieser Artikel!

Internationaler Fußball an einem Donnerstag, das bedeutet: Die Europa League ist zurück. Heute steht der 4. Spieltag an, ganze 16 Begegnungen stehen auf dem Plan - unter anderem auch mit den beiden Bundesligisten SC Freiburg und Bayer 04 Leverkusen. Hier könnt Ihr Euch einen Überblick verschaffen:

Europa League, Übertragung heute live: Die Spiele im Überblick

Uhrzeit Heim Gast 18.45 Uhr Qarabağ Ağdam Bayer 04 Leverkusen 18.45 Uhr SK Slavia Prag AS Rom 18.45 Uhr Servette Sheriff Tiraspol 18.45 Uhr Maccabi Haifa FC Villarreal 18.45 Uhr Stade Rennes Panathinaikos Athens 18.45 Uhr FC Toulouse FC Liverpool 18.45 Uhr LASK Linz Union Saint-Gilloise 18.45 Uhr Ajax Amsterdam Brighton & Hove Albion 21 Uhr BK Häcken Molde FK 21 Uhr Sporting Lissabon KS Raków Czestochowa 21 Uhr Atalanta Bergamo SK Sturm Graz 21 Uhr Glasgow Rangers AC Sparta Prag 21 Uhr Real Betis Sevilla Aris Limassol 21 Uhr AEK Athen Olympique Marseille 21 Uhr SC Freiburg TSC Backa Topola 21 Uhr West Ham United Olympiakos Piräus

Aber wo könnt Ihr den Spaß im TV und Livestream verfolgen? Und wie sehen die Tabellen der einzelnen Gruppen aus? Das erfahrt Ihr hier!

Europa League, Übertragung heute live im Free-TV: So seht Ihr den 4. Spieltag im TV und Livestream

Ein ganzer Haufen an Spielen also, nicht alle werden allerdings im TV oder Livestream gezeigt. RTL besitzt die Rechte am Turnier und strahlt nur ausgewählte Partien im Free-TV oder im Stream über RTL+ aus.

In Sachen Free-TV hat sich der Kölner Privatsender dazu entschlossen, die Begegnung SC Freiburg vs. Backa Topola zu übertragen. Eine Viertelstunde vor dem Anpfiff empfangen Euch dort Moderatorin Laura Papendick und Experte Lothar Matthäus, pünktlich zum Spiel um 21 Uhr übernehmen dann die Kommentatoren Marco Hagemann und Steffen Freund.

Diese Partie könnt Ihr alternativ auch über die kostenpflichtige Plattform RTL+ streamen, wo auch eine Konferenz und vier weitere Matches zu finden sind. Unter anderem auch das der Leverkusener gegen Qarabag Agdam ab 18.45 Uhr.

Europa League: Der 4. Spieltag im Liveticker von SPOX

Wenn Ihr eine Alternative zum Bewegtbild sucht, könnt Ihr alle Begegnungen auch ganz einfach bei uns im Liveticker verfolgen. Klickt Euch einfach in unsere Liveticker-Übersicht und wählt die Wunschpartie oder die Konferenz aus:

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Europa League, 4. Spieltag: Alle Tabellen im Überblick

GRUPPE A

Rang Team Spiele S U N Differenz Punkte 1 West Ham United 3 2 0 1 +2 6 2 SC Freiburg 3 2 0 1 +2 6 3 Olympiakos Piräus 3 1 1 1 +0 4 4 TSC 3 0 1 2 -4 1

GRUPPE B

Rang Team Spiele S U N Differenz Punkte 1 Olympique Marseille 3 1 2 0 +2 5 2 AEK Athens 3 1 1 1 -1 4 3 Brighton & Hove Albion 3 1 1 1 +1 4 4 Ajax Amsterdam 3 0 2 1 -2 2

GRUPPE C

Rang Team Spiele S U N Differenz Punkte 1 Betis Sevilla 3 2 0 1 +1 6 2 AC Sparta Prag 3 1 1 1 +0 4 3 Glasgow Rangers 3 1 1 1 +0 4 4 Aris Limassol 3 1 0 2 -1 3

GRUPPE D

Rang Team Spiele S U N Differenz Punkte 1 Atalanta Bergamo 3 2 1 0 +3 7 2 Sporting Lissabon 3 1 1 1 +0 4 3 SK Sturm Graz 3 1 1 1 +0 4 4 KS Raków Czestochowa 3 0 1 2 -3 1

GRUPPE E

Rang Team Spiele S U N Differenz Punkte 1 FC Liverpool 3 3 0 0 +8 9 2 Union Saint-Gilloise 3 1 1 1 -1 4 3 FC Toulouse 3 1 1 1 -3 4 4 LASK Linz 3 0 0 3 -4 0

GRUPPE F

Rang Team Spiele S U N Differenz Punkte 1 Stade Rennes 3 2 0 1 +3 6 2 Panathinaikos Athens 3 1 1 1 +1 4 3 FC Villarreal 2 1 0 1 -1 3 4 Maccabi Haifa 2 0 1 1 -3 1

GRUPPE G

Rang Team Spiele S U N Differenz Punkte 1 AS Rom 3 3 0 0 +7 9 2 SK Slavia Prag 3 2 0 1 +6 6 3 Servette 3 0 1 2 -6 1 4 Sheriff Tiraspol 3 0 1 2 -7 1

GRUPPE H