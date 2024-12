"Überrascht, dass ausgerechnet ...": Boss des VfB Stuttgart mit Seitenhieb gegen Waldemar Anton wegen Wechsel zum BVB

Alexander Wehrle, Vorstandsboss des VfB Stuttgart, hat sich zu einer kleinen Stichelei in Richtung des ehemaligen Stuttgarters Waldemar Anton hinreißen lassen.

"Überrascht waren wir alle von Waldemar Anton, dass ausgerechnet der Kapitän von Bord geht und woanders Champions League spielen will, die wir als Vizemeister auch erreicht haben", sagte Wehrle der Sport Bild.

Der Abgang von Stürmer Serhou Guirassy, der sich ebenfalls dem BVB anschloss, sei hingegen "erwartbar" gewesen, so Wehrle weiter.

Anton, der sich in Stuttgart zum deutschen Nationalspieler entwickelt hat, verließ den VfB diesen Sommer in Richtung Borussia Dortmund. Der Wechsel des ehemaligen Kapitäns der Schwaben kam bei Stuttgarts Fans gar nicht gut an.

Waldemar Anton zieht Wut der Fans auf sich

Die Wut der Anhänger ging so weit, dass sie Anton auspfiffen, als jener im EM-Viertelfinale gegen Spanien in Stuttgart für Deutschland eingewechselt wurde. Kurz zuvor war der Transfer des Abwehrspielers zum BVB bekannt geworden.

In den Sozialen Medien musste sich Anton derweil Beschimpfungen gefallen lassen und erhielt sogar Drohungen. "Es ist schade, gewisse Dinge zu lesen oder hören zu müssen, vor allem auch für meine Familie", sagte Anton dazu bei Sky. "Ich denke, es ist ein gesellschaftliches Problem, dass manche meinen, sie dürften Dinge schreiben, die unter die Gürtellinie gehen. Das kann man nicht ändern."

Anton hatte vier Jahre lang für den VfB gespielt und enormen Anteil daran, dass die Stuttgarter vergangene Saison Vizemeister wurden und sich damit für die Champions League qualifizierten. Insgesamt kam der 28-Jährige in 2023/24 auf 37 Einsätze für den VfB (ein Tor, vier Assists).

Beim BVB, der für ihn 22,5 Millionen Euro Ablöse nach Stuttgart überwies, hat Anton einen Vertrag bis 2028 unterschrieben.