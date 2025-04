Real-Wechsel von Kylian Mbappé von Frankreich-Teamkollege offenbar ausgeplaudert

Aurélien Tchouaméni von Real Madrid hat im Lager der französischen Nationalmannschaft offenbar den Wechsel von Kylian Mbappé zu den Königlichen indirekt ausgeplaudert.

Nach dem 0:2 mit Frankreich gegen Deutschland sagte Tchouaméni in der TV-Sendung Téléfoot auf die Frage, was die Spanier von Mbappé halten würden: "Ich glaube, sie sind sich bewusst, was für ein Spieler er ist. Ich denke aber, wenn sie ihn täglich sehen werden, sei es im Training oder bei den Spielen, werden sie sich seiner Größe als Spieler noch ein bisschen mehr bewusst."

Am Sonntag war ein Video der Aussagen bei X veröffentlicht worden, Téléfoot hat es nach größerem Aufruhr dann aber wieder gelöscht. Die spanische Zeitung AS schrieb anschließend von einem möglichen "Ausrutscher", wodurch Tchouaméni mehr verraten habe, als er eigentlich wollte.