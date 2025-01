Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt BVB gegen Leverkusen im TV und Livestream

Wer überträgt das Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen am Freitag um 20.30 Uhr? Die Antwort gibt es in diesem Artikel.

Die Bundesliga geht endlich wieder weiter! Und das neue Jahr wird gleich mal mit einem richtigen Topspiel eröffnet. Am heutigen Freitag, 10. Januar, empfängt Borussia Dortmund zu Hause im Signal Iduna Park mit Bayer Leverkusen den Meister der letzten Saison. Ein wichtiges Spiel ist es für beide Teams, die Mannschaft von Xabi Alonso will an den Bayern dranbleiben, während die Gastgeber Anschluss an die Champions-League-Plätze halten wollen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream

Um das Topspiel heute Abend zu sehen, habt Ihr viele verschiedene Möglichkeiten. Wie für Freitagsspiele üblich wird die Begegnung natürlich auf DAZN sowohl im Livestream über die App oder Website, aber auch im linearen Pay-TV über DAZN1 übertragen. Als Kommentator mit dabei ist Lukas Schönmüller, als Experte unterstützt ihn Michael Ballack. Die Vorberichte starten eine Stunde vor Anpfiff um 19.30 Uhr.

Das erste Spiel des neuen Jahres könnt Ihr aber auch ganz einfach kostenlos auf Sat.1 verfolgen, Wolff-Christoph Fuss wird kommentieren. Die Vorberichte starten hier etwas später, nämlich um 19.50 Uhr. Außerdem gibt es zwei gebührenfreie Livestreams auf ran.de und bei Joyn.

Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen: Liveticker bei SPOX

Wenn Ihr das Spiel leider nicht im TV oder Livestream verfolgen könnt oder Ihr euch einfach mit anderen Fans austauschen wollt, steht euch natürlich der Liveticker auf unserer Website zur Verfügung.

Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen

Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 16

Datum: 10. Januar 2025

Uhrzeit: 20.30 Uhr

Ort: Signal Iduna Park (Dortmund)

TV & Livestream: DAZN, DAZN1, Sat.1, ran.de, Joyn

Liveticker: SPOX

Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen heute live: Die Tabelle vor dem 16. Spieltag