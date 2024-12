Berater: Chicharito zu Real? Warum nicht!

Die Gerüchteküche brodelt vor dem Champions-League-Finale: Der Berater von Manchester Uniteds Javier Hernandez bringt Real Madrid als neuen Klub ins Gespräch (16.54 Uhr). Nun hat auch der FC Everton Interesse an einer Verpflichtung von Nationalstürmer Miroslav Klose (13.07 Uhr). Der Wechsel von Außenverteidiger Rafinha zu Bayern München soll bereits fix sein (11.19 Uhr). Auf Schalke plant man schon die Zeit nach Neuer: Es soll erste Verhandlungen mit Hannover 96 wegen Ron-Robert Zieler gegeben haben (11.12 Uhr). Der Fußball-Tag im Ticker.

19.45 Uhr: Noch mal Arsenal: Karim Benzema wurde in letzter Zeit ja häufiger mit den Gunners in Verbindung gebracht, nicht zuletzt weil Arsene Wenger ein großer Bewunderer des französischen Stürmers von Real Madrid ist. Gegenüber dem "Daily Mirror" sagte Benzema jetzt: "Es ist für mich eine Ehre, dass große Klubs und große Trainer an mir interessiert sind. (...) Aber ich habe mit Jose Mourinho gesprochen, und ich glaube nicht, dass er mich in diesem Sommer verkaufen will."

19.30 Uhr: Was Chelsea kann, das können die Gunners natürlich schon lange: Auch der FC Arsenal plant schon fleißig den Kader für die nächste Saison. Wie die "Daily Mail" berichtet, bereiten Arsene Wenger und Co. ein Neun-Millionen-Euro-Angebot für Abwehrspieler Chris Samba von den Blackburn Rovers vor.

19.15 Uhr: Wie die englische Boulevardzeitung "The Sun" berichtet, hat Roman Abramowitsch die Personalie Neymar zur Chefsache erklärt. Schon im letzten Jahr war der FC Chelsea an dem brasilianischen Top-Talent vom FC Santos dran. In diesem Sommer soll es dann endlich klappen. Was neben dem Engagement von Abramowitsch für einen Transfer spricht? Wie wäre es zum Beispiel mit einem erhöhten Angebot der Blues: Angeblich stehen jetzt 26,5 Millionen Euro im Raum. Im letzten Jahr waren es "nur" 22 Millionen Euro.

18.54 Uhr: Der kurze Blick auf die Uhr sagt uns: Weniger als zwei Stunden bis zum vielleicht größten Spiel der Saison(20.30 Uhr im LIVE-TICKER). Das bedeutet auch: Es ist Zeit für noch mehr Fakten, Fakten, Fakten: Wie die Kollegen der englischen Tageszeitung "The Guardian" herausgefunden haben, sollte die Partie lieber nicht ins Elfmetersschießen gehen. Sowohl Barcas Victor Valdes als auch Edwin van der Sar von Manchester United gelten nämlich nicht als die großen Elfer-Killer. Von den letzten zehn Elfmetern konnten die beiden Keeper jeweils nur einen Ball halten. Positiv ausgedrückt: Es kann (fast) nur besser werden.

18.40 Uhr: Dass der FC Arsenal und insbesondere Arsene Wenger auf Gervinho scharf ist, sollte bekannt sein. Wie "goal.com" berichtet, gibt es aber eine Voraussetzung dafür, dass der Ivorer vom OSC Lille demnächst für die Gunners trickst: Zuerst soll angeblich Andrey Arshavin verkauft werden, um das Transfer-Taschengeld aufzustocken.

18.28 Uhr: Bis der Ball in Wembley rollt, gibt's jetzt also von mir noch was vor den Latz, zumindest in Sachen News und Gerüchte rund um den Ball. Den Anfang macht Silvio Berlusconi, seines Zeichens Besitzer des AC Milan, der laut "footballpress.net" Stellung zu den Gerüchten um eine Verpflichtung von Marek Hamsik vom SSC Napoli genommen hat: "Diese ganzen Berichte stimmen gar nicht. Ich habe nicht vor, Marek Hamsik zu holen. Das verspreche ich." Und wenn man nicht mal dem werten Signore Berlusconi trauen könnte, ja wem denn dann?!

18.02 Uhr: Kommt hier Alex? Wenn es nach Zenit St. Petersburg geht schon. Das berichtet zumindest "Daily Mail", denn Manager Luciano Spaletti soll bereits Kontakt zum Brasilianer vom FC Chelsea aufgenommen haben.

17.48 Uhr: Der 1. FC Kaiserslautern hat gleich doppelt auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie auf dem Video von "Sport5" zu sehen ist, wechseln Itay Shechter (Rückennummer neun) und Gil Vermouth (14) von Hapoel Tel Aviv in die Pfalz.

17.41 Uhr: "Bezüglich der Erfolge,die die beiden Klubs im Laufe der letzten zehn Jahre hatten, könnte es nicht nicht nur das Finale dieses Jahrzehnts, sonden das beste Finale des Jahrzehnts werden", kündigte ManUniteds-Trainer Sir Alex Ferguson bereits an. Er versprach viele Tore, gute Unterhaltung und schönen Fußball.

17.32 Uhr: Für das richtige Ambiente sorgt heute Abend natürlich das Londoner Wembley: Der Schauplatz des Endspiels wurde 2007 eröffnet und bietet 90.000 Zuschauern Platz. In Europa ist nur das Nou Camp von Barcelona größer. Besonders auffällig ist der futuristische Stadion-Bogen in 133 Metern Höhe.

17.24 Uhr: Macchambes Younga-Mouhani wird auf 200.000 Euro Schmerzensgeld und Schadensersatz verklagt. Bei einem Foul des Union-Spielers hatte sich der Bochumer Matias Concha einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen. "Ich will ein Zeichen setzen, das den Fußball verändern wird", kommentierte Concha sein Vorgehen gegenüber dem "Kölner Express".

17.17 Uhr: Wie die "Bild" berichtet, liegen Wolfsburgs Grafite Anfragen aus Katar und von brasilianischen Klubs vor. Und der Brasilianer soll nicht abgeneigt sein. Schließlich lief ihm Mario Mandzukic in den letzten Saisonspielen den Rang ab und nun kommt auch noch Srdjan Lakic aus Kaiserslautern.

16.54 Uhr: Der Berater von Manchester Uniteds Chicharito, Eduardo Hernandez, bringt Real Madrid als möglichen neuen Klub für Javier Hernandez ins Gespräch. Er glaube zwar nicht, dass es der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel wäre, aber im Fußball habe man schon alles gesehen. Hernandez: "Real Madrid ist ein sehr großer Klub, aber Manchester United auch." Ein Angebot von Real würde sich Chicharito aber auf jeden Fall anhören. Der Mexikaner erzielte in dieser Saison 20 Treffer in 44 Partien. Nur ein Störfeuer vor dem Finale oder würde sich der Stürmer nach einem Jahr schon wieder nach Spanien verabschieden?

16.34 Uhr: Was für ein Vergleich von Real Madrids Ex-Präsident Ramon Calderon. Beim Radiosender "Ona FM" erklärte er nach der Entlassung von Jorge Valdano zum Thema Jose Mourinho: "Er hat Krieg mit der ganzen Welt geführt. Er legt sich mit allen an. Man muss bedenken, dass Hitler von vielen bejubelt wurde, aber der Knall hinterher ist schlimmer." Verdienen solche Worte einen Kommentar?

16.18 Uhr: Yildiray Bastürk macht Schluss: Der türkische Mittelfeldregisseur war zuletzt vereinslos und beendet nun seine Karriere. Bastürk bestritt für den VfL Bochum, Bayer Leverkusen, Hertha BSC und VfB Stuttgart insgesamt 249 Bundesligaspiele.

16.03 Uhr: Wie bekommt man einen Messi unter Kontrolle? Real Madrid versuchte es mit seinem aggressiven Wadelbeißer Pepe. Manchester United wird wohl eher auf eine Gemeinschaftsproduktion von Rio Ferdinand, Nemanja Vidic und Michael Carrick setzen.

15.45 Uhr: Die Bayern scheinen nun also die erste Verstärkung für die Abwehrkette verpflichtet zu haben, nachdem der Münchner Wunschkandidat Fabio Coentrao nur zu Real Madrid wechseln wollte. Hier geht's zur News.

15.37 Uhr: UPDATE Nach Informationen der Münchner "tz" ist der Rafinha-Wechsel zu Bayern München nun endgültig in trockenen Tüchern. Die Ablösesumme soll sechs Millionen Euro betragen und der Spieler einen Dreijahresvertrag erhalten.

15.33 Uhr: Frankfurts Pirmin Schwegler soll laut der Hamburger "Morgenpost" zum HSV wechseln. Der Mittelfeldspieler soll etwa drei Millionen Euro Ablöse kosten. Der Schweiz-Experte Raphael Wicky ist sich sicher, dass der Transfer passen würde: "Pirmin ist kein Blender, kein Schnacker. Er ist komplett auf dem Boden geblieben und würde den HSV ganz sicher nicht als Durchgangsstation sehen."

15.25 Uhr: 126 Millionen Euro Einnahmen - darüber darf sich der diesjährige Champions-League-Sieger freuen. Für die Vereine wird es immer lukrativer. Hier geht' zur News.

15.10 Uhr: Slawomir Peszko könnte nun doch beim 1. FC Köln bleiben: Laut Kölner "Express" gab es ein Treffen zwischen Berater Andreas Grajewski, Sportdirektor Volker Finke und Geschäftsführer Claus Horstmann. Mediator Franz-Josef Wernze teilte danach mit: "Es hängt am Geld. Zu 80 Prozent sagt mir mein Gefühl, dass Slawo bleibt." Und auch Adil Chihi soll in der nächsten Woche verlängern.

14.57 Uhr: Die linke Abwehrseite wurde als Barcas Schwachpunkt ausgemacht: Eric Abidal ist noch nicht wieder topfit und sowohl Maxwell als auch Adriano fallen qualitativ ab. Man darf also gespannt sein, wie Manchesters Flügelstürmer Antonio Valencia das nutzen kann.

14.41 Uhr: Ein Karriereende mit dem Champions-League-Titel? Keeper Edwin van der Sar hängt seine Handschuhe an den Nagel, das Spiel im Wembley wird sein letztes sein. Bleibt abzuwarten, ob ihm seine Mannschaftskollegen einen würdigen Abschluss bereiten können.

14.32 Uhr: Laut "Der Westen" hat Brügges Manager den Wechsel von Ivan Perisic zum Deutschen Meister Borussia Dortmund bestätigt. Der kroatische Nationalspieler kommt für 5,5 Millionen Euro Ablöse vom belgischen Erstligisten.

14.15 Uhr: Ein weiterer Kandidat aus Spanien wäre der ivorische Nationalspieler Didier Zokora vom FC Sevilla. Er steht laut "Fichajes" auf der Wunschliste von Schalke 04 und Paris St. Germain. Der 30-Jährige bestritt in der vergangenen Saison 23 Spiele in der Primera Division.

14.04 Uhr:Schalke 04 plant den nächsten Real-Transfer: Nach Raul soll es nun Sergio Canales sein. Bislang gelang dem 20-jährigen Mittelfeldspieler noch nicht der königliche Durchbruch. Hier geht's zur News.

13.52 Uhr: Ryan Giggs muss sich vor dem heutigen Finale noch mit einer unangenehmen Angelegenheit rumschlagen: Eigentlich gilt er als Musterprofi, doch nun kamen auf "Twitter" Gerüchte über eine Affäre auf. Hemmt das den 37-jährigen Waliser oder wird er seine Fans heute wieder sportlich überzeugen?

13.40 Uhr: Bei Borussia M'gladbach tut sich einiges: Laut "Bild" ist man sich mit Linksverteidiger Oscar Wendt vom FC Kopenhagen so gut wie einig. Der Schwede bestritt 14 Länderspiele und wäre ablösefrei zu haben. Auch Karlsruhes Abwehrspieler Matthias Zimmermann soll kommen. Der 18-Jährige soll einen Drei-Jahres-Vertrag erhalten.

13.31 Uhr: Das heutige Champions-League-Finale wird von 113 Sendern in 220 Länder übertragen. Die UEFA rechnet mit 300 Millionen Zuschauern weltweit.

13.28 Uhr: EXKLUSIV Das Duell Spanien gegen England, Barcelona gegen Manchester (20.30 Uhr im LIVE-TICKER). SPOX bat Barca-Intimkenner Ronald Reng und England-Experte Raphael Honigstein vor dem heutigen Champions-League-Finale zum Gespräch. Hier geht's zum Interview.

13.07 Uhr: Nun baggert der nächste Top-Klub um Miroslav Klose: Wie die "Daily Mail" berichtet, ist der FC Everton in das Rennen um Bayern Münchens Stürmer eingestiegen. Auch Juve, Valencia und Tottenham sollen am Nationalspieler interessiert sein. Der 32-Jährige will einen Zweijahres-Vertrag, den ihm die Bayern nicht mehr geben wollten und wäre deshalb im Sommer ablösefrei.

12.41 Uhr: Ivica Olic arbeitet an seiner Rückkehr nach der schweren Verletzung. Wie er der "Bild" erzählte, will er zum Trainingslager im Juli wieder dabei sein: "Dafür verzichte ich sogar auf Urlaub." Sein Ziel ist es, beim Audi Cup zu spielen. Am 26. und 27. Juli treffen die Bayern nämlich auf drei internationale Topklubs. Alles Infos dazu gibt's hier.

12.28 Uhr: In wenigen Minuten startet die DFB-Pressekonferenz mit Simon Rolfes und Benedikt Höwedes. SPOX tickert live von der PK vor dem morgigen Spiel gegen Uruguay. Hier geht's zum Ticker.

12.15 Uhr: Ärger um Wolfsburgs Simon Kjaer. Laut "Bild" will ihn Trainer Felix Magath nicht für die U21-EM in Dänemark (11. - 25. Juni 2011) abstellen. A-Nationaltrainer Morten Olsen bezeichnete das Verhalten als "sehr egoistisch".

11.59 Uhr: Sebastian Mielitz hat seinen Vertrag bei Werder Bremen vorzeitig bis 2013 verlängert. Trainer Thomas Schaaf zur "Bild": "Er hat gezeigt, dass er sich weiterentwickelt hat und wir wollen ihn in der täglichen Arbeit weiter fördern."

11.38 Uhr: Jetzt sorgt der Berater von Arturo Vidal für Druck. Fernando Felicevich erklärte in der "Bild": "Natürlich will Arturo zu Bayern, das will jeder. Wir werden alles tun, damit das klappt." Wenn ihn Bayer nicht gehen ließe, würde er eben ein Jahr später ablösefrei wechseln. Hier geht's zur News.

11.19 Uhr: Laut "Sky Italia" ist der Wechsel von Rafinha zu den Bayern fix. In den kommenden Tagen soll alles perfekt gemacht werden. Der Kostenpunkt soll laut "Il secolo XIX", Genuas größter Tageszeitung, bei ca. 5,5 Millionen Euro liegen.

11.12 Uhr: Sollte Manuel Neuer gehen, braucht Schalke natürlich adäquaten Ersatz: Von der möglichen Millionenablöse sollen laut "Bild" mindestens 5 Millionen Euro investiert werden. Nun ist es offiziell: Kandidat Nummer eins scheint Ron-Robert Zieler (Vertrag bis 2012 bei Hannover 96) zu sein. 96-Sportdirektor Jörg Schmadtke bestätigt: "Es gab eine lose Anfrage." Das Gespräch war aber "schnell beendet, wir haben kurz unsere Standpunkte ausgetauscht". Die Ablöse soll den Pokalsieger abgeschreckt haben. Schalke-Sportdirektor Horst Heldt soll intern über die aus seiner Sicht zu hohe Forderung geklagt haben. Aber das letzte Wort in dieser Angelegenheit ist wohl noch lange nicht gesprochen. Auch Lauterns Kevin Trapp und Ajax-Keeper Maarten Stekelenburg stehen auf der Einkaufsliste. Für Trapp fordert Kaiserslautern nach Informationen der "Bild" neun Millionen Euro, Heldt bot aber nur fünf Millonen Euro.

