Der SV Waldhof Mannheim kriegt es heute in der 3. Liga mit dem SC Verl zu tun. Wie Ihr die Partie live im TV und Livestream mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Zum Auftakt des 16. Spieltags in der 3. Liga stehen sich am heutigen Freitag, den 17. November, der SV Waldhof Mannheim und der SC Verl gegenüber. Die Partie wird um 19 Uhr angepfiffen und im Carl-Benz-Stadion in Mannheim angepfiffen.

Verl geht ganz klar als Favorit ins Duell gegen Mannheim. Grund dafür ist nicht nur die aktuelle Tabellensituation (Verl ist 4., Mannheim nur 18.), sondern auch die vergangenen Spieltage. Verl ist seit sieben Spielen ungeschlagen, Waldhof seit sieben Spielen ohne Sieg.

SV Waldhof Mannheim vs. SC Verl heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Nachdem bei MagentaSport die Übertragungsrechte an der 3. Liga liegen, ist es auch der Pay-TV-Sender, der sich heute darum kümmert, die Livebilder aus dem Duell zwischen Mannheim und Verl auszustrahlen. MagentaSport geht diesbezüglich um 18.30 Uhr auf Sendung.

Gratis ist der Zugriff darauf nicht, für das Abonnement fallen Kosten an. Dabei zahlen all jene, die Kunden bei der Telekom sind, 7,95 Euro je Monat für das Jahresabo oder 12,95 Euro für das Monatabo. Dagegen müssen Nicht-Kunden 12,95 Euro monatlich für das Jahresabo oder 19,95 Euro für das Monatsabo hinblättern.

SV Waldhof Mannheim vs. SC Verl heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Weiters tickert SPOX das Eröffnungsspiel der 16. Spielrunde in der 3. Liga live und detailliert mit. So verpasst Ihr keine wichtige Aktion.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Mannheim und Verl.

SV Waldhof Mannheim vs. SC Verl heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: SV Waldhof Mannheim vs. SC Verl

SV Waldhof Mannheim vs. SC Verl Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 16

16 Datum: 17. November 2023

17. November 2023 Uhrzeit: 19 Uhr

19 Uhr Ort: Carl-Benz-Stadion (Mannheim)

Carl-Benz-Stadion (Mannheim) TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport

Liveticker: SPOX

