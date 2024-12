SC Freiburg - VfL Bochum 2:1: SCF gelingt Neustart - Bochumer weiter sieglos

Der SC Freiburg hat einen Neustart hingelegt, für den VfL Bochum geht die Sieglosserie nach dem 1:2 im Breisgau dagegen weiter.

Christian Streich schaute ein bisschen skeptisch drein, erst nach ein paar Minuten huschte ein Lächeln über sein Gesicht. Dabei hatte der Trainer des SC Freiburg eigentlich Grund zur Freude, denn der Neustart nach der Länderspielpause ist mit dem 2:1 (2:1) gegen den VfL Bochum geglückt.

Frust schoben dagegen die Westfalen. "Es ist ärgerlich, es war mehr drin heute", sagte VfL-Kapitän Anthony Losilla bei Sky, "die Chancen haben wir, aber wir schaffen es nicht, den Ball über die Linie zu bringen." Trotz einer frühen Führung gingen die Bochumer im Breisgau leer aus, warten auch nach dem achten Spiel noch auf den ersten Sieg. "Wir müssen Killerinstinkt haben", klagte Losilla. Mit vier Punkten steht der Ruhrpottklub allerdings nicht ganz so tief im Keller wie vor einem Jahr, als zum selben Zeitpunkt nur ein Zähler zu Buche stand, am Ende aber doch der Klassenerhalt gelang.

SC Freiburg: Doan und Grifo drehen die Partie

Goncalo Paciencia (15.) hatte den VfL in Führung gebracht. Doch Ritsu Doan (26.) und Vincenzo Grifo (45.+2, Handelfmeter) drehten das Spiel zugunsten des Sportclubs, dem zuvor nur ein Dreier in fünf Bundesligaspielen gelungen war. Jetzt können Streich und Co. vor dem Gruppenspiel in der Europa League am Donnerstag (18.45 Uhr) beim serbischen Vizemeister Backa Topola wieder vorsichtig in der Bundesliga-Tabelle nach oben schauen - auch weil die Stammkräfte Nicolas Höfler (nach Sperre) und Matthias Ginter (nach Infekt) zurückgekehrt sind.

Die erste Chance hatten aber die Gäste: Nach einer Ecke verlängerte Iwan Ordez per Kopf auf seinen Abwehrkollegen Bernardo, der das Tor allerdings verfehlte (12.). Nur drei Minuten später wurden die Bochumer für ihren couragierten Start belohnt: Nach langem Abschlag von Torhüter Manuel Riemann und Flanke von Takuma Asano traf Paciencia sehenswert per Volleyschuss von der Strafraumgrenze. Kurz darauf verhinderte Ginter in höchster Not das zweite Tor des Ex-Frankfurters (18.).

Der Ausgleich fiel überraschend: Nach einer Grifo-Flanke traf Doan per Kopf - Bochums Abwehr schaute ziemlich teilnahmslos zu. Dann war der Bochumer Elfmetertöter Riemann, der beim 0:0 bei RB Leipzig zwei Strafstöße pariert hatte, machtlos, als Grifo vom Punkt traf. Bei einem Schuss von Philipp war der Ball an Bernardos Hand gesprungen.

Freiburg drängte nach dem Wiederbeginn auf die Entscheidung: Maximilian Eggestein schoss nur knapp über die Latte (54.). Auf der Gegenseite vereitelte SC-Torhüter Noah Atubolu gegen den völlig freien Christopher Antwi-Adjei den Ausgleich (57.).

SC Freiburg vs. VfL Bochum: Die Daten zum Spiel

Freiburg: Atubolu - Ginter, Lienhart, Gulde - Eggestein, Höfler, Doan (82. Sildillia), Weißhaupt (82. Kübler) - Sallai (73. Gregoritsch), Philipp (73. Höler), Grifo (88. Adamu). - Trainer: Streich

Bochum: Riemann - Ordets, Schlotterbeck, Bernardo - Gamboa (65. Broschinski), Losilla (75. Daschner), Stöger (75. Förster), Soares (84. Wittek) - Asano, Paciencia (65. Hofmann), Antwi-Adjei. - Trainer: Letsch

Schiedsrichter: Tobias Reichel (Sindelfingen)

Tore: 0:1 Paciencia (15.), 1:1 Doan (26.), 2:1 Grifo (45.+2, Elfmeter)

Zuschauer: 33.900

Gelbe Karten: Gulde, Grifo, Eggestein (3) - Antwi-Adjei (2), Schlotterbeck (2), Gamboa (2), Riemann