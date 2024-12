Union Berlin - FC Augsburg 1:1: Kevin Volland stoppt Pleiten-Serie in Spiel eins nach Urs Fischer

Im emotionalen Spiel eins nach Urs Fischer hat Union Berlin die bittere Pleiten-Serie in der Bundesliga gestoppt. Beim Debüt von Interimscoach Marc...

Ausgerechnet nach dem Abschied seines früheren Erfolgstrainers Urs Fischer hat Union Berlin seine dramatische Pleitenserie beenden können.

Marie-Louise Eta ließ sich von ihrem Interimschef Marco Grote strahlend umarmen und klatschte danach jeden Spieler von Union Berlin mit erleichterter Miene ab: Mit Grotes Assistenzcoach als erster Trainerin bei einem Bundesliga-Spiel auf der Bank stoppten die Köpenicker im emotionalen Spiel eins nach dem Abschied ihres früheren Erfolgscoaches Urs Fischer nach neun Liga-Pleiten durch ein 1:1 (0:1) den FC Augsburg ihre dramatische Negativserie.

"Es ist vielleicht ein Stück Erleichterung dabei vor allem auf das, was jetzt kommt: entscheidende und wichtige Spiele", beschrieb Nationalspielern Robin Gosens in den Stadionkatakomben die Hoffnung in Berlins Lager auf eine Trendwende.

Nachdem sich Erfolgstrainer Fischer und Union in der Vorwoche nach fünf so erfolgreichen Jahren getrennt hatten, um dem abgestürzten Klub Champions-League-Teilnehmer die Wende zu ermöglichen, spendete das Remis ein Fünkchen Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt.

Kevin Volland (88.) ließ Union jubeln, nachdem Robin Knoche (58.) einen Strafstoß für die insgesamt seit 15 Pflichtspielen sieglosen Platzherren nach Videobeweis verschossen hatte. Zuvor hatte Ermedin Demirovic (39., Foulelfmeter) Augsburg in Führung gebracht. "Es sind gemixte Gefühle. Wir hätten schon drei Punkte verdient gehabt, denn es war schon gut", resümierte Volland.

Union - Augsburg: Fans danken Fischer und Hoffmann

Trotz des kleinen Erfolgserlebnisses bleibt Berlin auf einem Abstiegsplatz - und der Druck auf die Unioner hoch. Denn ihr Programm ist eisenhart: Erst geht es am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Champions League im Kampf um die Europa-League-Qualifikation zu Sporting Braga, und drei Tage später steht das Bundesliga-Spiel bei Meister Bayern München an.

Bevor Grote und Eta gegen Augsburg die Mission Neuanfang angingen, hatten sich die Union-Fans bei Fischer und seinem Co-Trainer Markus Hoffmann bedankt. "Ihr habt Träume verwirklicht, die wir eigentlich nie hatten", stand unter einem Ebenbild des Trainerteams auf der Waldseite.

Ihre vorläufigen Nachfolger Grote und Eta mussten auf die verletzten Leonardo Bonucci und Sheraldo Becker verzichten. Nichtsdestotrotz wählte das Duo eine offensive Formation, in der Volland, David Fofana und Kevin Behrens vorne wirbeln sollten.

Union - Augsburg: Dahmen steht immer im Weg

Union wirkte auch gleich gefährlicher als noch bei vielen vorherigen Auftritten. Nach einer Flanke von Gosens scheiterte Behrens (10.) im Eins-Gegen-Eins erst an FCA-Torhüter Finn Dahmen. Die Gastgeber, für die später erneut Behrens (27.) knapp am Tor vorbei köpfte, spielten durchaus mutig.

Das Pech holte die Hausherren jedoch schnell wieder ein. Als Gosens einen Augsburger Angriff an der Strafraumkante per harter Grätsche gegen Arne Engels klärte, sah Schiedsrichter Florian Badstübner darin ein Foul und zeigte auch nach Ansicht der Videobilder auf den Punkt: Demirovic schob den Elfmeter ganz locker rechts unten über die Linie. Kurz vor der Pause hatte Fofana (45.+4) zwar noch den Ausgleich auf dem Fuß, doch Dahmen parierte stark.

Nach dem Seitenwechsel blieb es ein hitziges Spiel, in dem Union viel investierte. Dahmen stand jedoch beim Strafstoß von Knoche sowie danach gegen Fofana immer im Weg. Gosens stand zudem vor einem Kopfball-Treffer (64.) in der Vorbereitung im Abseits. Letztlich aber ließ Volland die Försterei erbeben.

Union Berlin - FC Augsburg: Die Daten zum Spiel

Union: Rönnow - Jaeckel, Knoche, Leite (86. Hollerbach) - Trimmel (76. Juranovic), Laidouni, Haberer (67. Schäfer), Gosens (76. Roussillon) - Volland - Behrens, Fofana (76. Kaufmann Sørensen). - Trainer: Grote

Augsburg: Dahmen - Gumny (23. Mbabu), Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen - Rexhbecaj, Dorsch - Engels (64. Vargas), Demirovic (78. Michel), Iago (78. Bauer) - Tietz (77. Breithaupt). - Trainer: Thorup

Schiedsrichter: Florian Badstübner (Nürnberg)

Tore: 0:1 Demirovic (39., Foulelfmeter), 1:1 Volland (88.)

Zuschauer: 22.012 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Gosens (4), Haberer (3) - Dahmen (2), Mbabu, Thorup (Trainer)

Bes. Vorkommnis: Dahmen (Augsburg) hält Foulelfmeter nach Videobeweis von Knoche (58.)