"Es läuft einem eiskalt den Rücken runter, wenn man die Bilder sieht": Sonderzug mit RWE-Fans auf dem Weg nach Rostock mit Steinen beworfen

Ein Sonderzug mit Anhängern von Rot-Weiss Essen ist am Samstag auf dem Weg nach Rostock mit Steinen beworfen worden. Der Anpfiff des Drittligaspiels wurde verschoben.

Wie die Polizei bestätigte, ist vor ein Sonderzug mit Fans von RW Essen auf dem Zug zum Auswärtsspiel in Rostock auf offener Strecke bei Gransee nördlich von Berlin attackiert. Bis zu 200 in weiß gekleidete, vermummte Personen warfen Steine und Pyrotechnik. Der WDR zeigt Bilder mit zerbrochenen Fensterscheiben und beschädigten Abteilen. Nach Informationen von Radio Essen musste der Zug eine Vollbremsung einleiten. Die Bundespolizei Berlin griff ein. Ob es Verletzte oder Festnahmen gab, blieb lange unklar.

"Es läuft einem eiskalt den Rücken runter, wenn man die Bilder sieht. Was da für Steine geschmissen wurden. Das ist schon hart zu sehen", sagte Essens Sportdirektor Christian Flüthmann bei MagentaSport. Und weiter: "So wie wir mitbekommen haben, wurde niemand verletzt. Das ist die höchste Priorität. Alles weitere müssen wir im weiteren Verlauf des Tages oder der nächsten Tage klären, was daraus entsteht."

Wie die WAZ meldet, sollen Essener Fans anschließend ausgestiegen sein, es sei zu "Auseinandersetzungen" gekommen. Vorher abgesprochen sei das nicht gewesen. Die Essener Fans seien kurz vor der Attacke vorgewarnt worden.

In den sozialen Medien kursiert ein Clip, der ein paar Sekunden der Attacke zeigen soll.

Der Zug befand sich auf dem Weg nach Rostock, wo RWE am Samstagnachmittag bei Hansa Rostock antreten sollte. Ob es sich bei den Angreifern um Hansa-Fans handelt, ist unbekannt. Die beschädigten Abteile sollen laut WDR wenig später in einem Bahnhof abgehangen worden sein, der Zug konnte anschließend weiterfahren. Darin sollen etwa 700 Fans sitzen.

Angepfiffen wurde das Spiel letztlich mit 30 Minuten Verspätung um 14.30 Uhr. Rostock setzte sich mit 4:0 durch und überholte Essen somit in der Tabelle.