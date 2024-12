Serie A: Inter Mailand und Juventus Turin setzen sich ab

Spitzenreiter Inter Mailand und Rekordchampion Juventus Turin setzen sich in der italienischen Meisterschaft immer weiter von ihren Verfolgern ab. ...

Spitzenreiter Inter Mailand und Rekordchampion Juventus Turin setzen sich in der italienischen Meisterschaft immer weiter von ihren Verfolgern ab. Inter behauptete seinen Zwei-Punkte-Vorsprung auf Juve durch ein 2:0 (1:0) gegen Frosinone Calcio. Turin hatte durch den fünften Erfolg nacheinander mit 2:1 (0:0) gegen Abstiegskandidat Cagliari Calcio vorgelegt.

Hinter dem Spitzenduo klafft eine immer größere Lücke. Borussia Dortmunds Champions-League-Gruppengegner AC Mailand liegt als Dritter durch ein 2:2 (2:0) bei US Lecce schon acht Punkte hinter seinem führenden Lokalrivalen. Titelverteidiger SSC Neapel erlaubte sich eine peinliche 0:1 (0:0)-Heimniederlage gegen das bisherige Kellerkind FC Empoli und hinkt Inter auf dem vierten und letzten Champions-League-Rang sogar schon zehn Zähler hinterher.

Inter fuhr seinen Pflichtsieg ohne sonderlichen Glanz ein. Federico Dimarco (43.) kurz vor der Pause und der frühere Bundesligaprofi Hakan Calhanoglu (48.) per Foulelfmeter nach dem Seitenwechsel trafen für die Lombarden. Juve untermauerte seine Titelambitionen gegen Cagliari nach der Pause durch Treffer des Brasilianers Bremer (60.) und von Daniele Rugani (71.).

Milan reichte in Lecce auch eine 2:0-Pausenführung nach Toren von Oliver Giroud (28.) und Tijani Reijnders (35.) nicht zum Sieg. Nach der erfolgreichen Aufholjagd der Platzherren mit Treffern von Nicola Sansone (66.) und Lameck Banda (70.) beendete Milan die Begegnung außerdem in Unterzahl, nachdem Giroud in der Nachspielzeit wegen wiederholt unsportlichen Verhaltens Gelb-Rot gesehen hatte.

Napoli gab sich gegen Empoli unverhofft eine Blöße vor heimischem Publikum. Bereits unter der Woche hatte der Meister in der Champions League gegen Bundesliga-Sorgenkind Union Berlin auch nur ein 1:1 erreicht.