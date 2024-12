Serhou Guirassy fehlt dem VfB Stuttgart mit Muskelverletzung für "einige Wochen"

Schwerer Rückschlag für den VfB Stuttgart: Der Tabellenzweite der Bundesliga muss "einige Wochen" auf Rekordstürmer Serhou Guirassy verzichten. Der...

Schwerer Rückschlag für den VfB Stuttgart: Der Tabellenzweite der Bundesliga muss "einige Wochen" auf Rekordstürmer Serhou Guirassy verzichten. Der 27-Jährige erlitt am Samstag beim Sieg bei Union Berlin (3:0) "eine kleine Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel". Das teilte der VfB am Sonntag mit.

"Der Ausfall von Serhou ist bitter für ihn persönlich und für uns als Team. Jeder hat gesehen, in was für einer überragenden Verfassung Serhou zuletzt war", sagte Trainer Sebastian Hoeneß: "Wir müssen und werden seinen Ausfall so gut wie möglich kompensieren."

VfB Stuttgart: Guirassy traf gegen Union vor seiner Verletzung noch zur Führung

Guirassy erzielte in Berlin sein 14. Saisontor. Noch nie in der Geschichte der Eliteklasse hatte ein Spieler nach acht Partien 14 Mal getroffen.

Nach einer halben Stunde musste der Nationalspieler aus Guinea in der Folge eines Zweikampf mit dem Berliner Lucas Tousart vom Platz.