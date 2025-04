Serge Gnabry wird dem FC Bayern München "acht Wochen plus" fehlen

Serge Gnabry ist der Pechvogel beim FC Bayern. Nun wird er den Münchenern lange fehlen, wie Trainer Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz am Montagabend bestätigte.

"Ich fürchte, dass es mindestens acht Wochen werden, das ist meine Information - acht Wochen plus. Das ist viel zu lang", sagte Tuchel.

"Extrem bitter": Serge Gnabry fehlt den Bayern lange

Gnabry fiel bereits im Herbst mit einem Unterarmbruch mehrere Wochen lang aus. Nun hat es den Nationalspieler bei der 1:5-Klatsche in Frankfurt erneut erwischt. "Er hat lange gebraucht, um nach seinem Armbruch in Form zu kommen. Jetzt war er im Training wieder in Form und verletzt sich, das ist extrem bitter", betonte Tuchel.

Am Sonntag verkündete der Rekordmeister, dass Gnabry eine Muskelsehnenverletzung im linken Adduktorenbereich hat.

"Er wird einige Wochen ausfallen. Das ist richtig bitter, weil er sich ja jetzt erst wieder herangekämpft hatte. Ein bitterer Herbst bis jetzt", sagte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund bereits im Sport1-Doppelpass am Sonntag.

Gnabry kam aufgrund seiner langen Abwesenheiten bislang auf nur elf Pflichtspiele und 451 Einsatzminuten in dieser Saison. Dabei gelang ihm ein Treffer, aber keine Vorlage. Bis 2026 ist er vertraglich noch an die Bayern gebunden.